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酒駕累犯只咬不吹 他浪費10個吹嘴才測得超標酒測值

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄62歲潘姓男子有酒駕前科，日前因酒駕騎車上路，又因違規遭警攔查，警問及為何滿臉通紅？潘男坦承飲酒，但假意配合酒駕，只咬著酒測器吹嘴，卻不吹氣，跟警方一來一往，至少浪費10個吹嘴，才順利測得他酒測值超標，警詢後，將他依法移送。

仁武警分局九曲派出所員警，1月4日下午1時許，巡經大樹區新鎮路段時，發現潘男騎車違規雙黃線左轉，要到對面超商購物，警見狀上前攔人，發現他臉紅、渾身散發酒氣。

當下員警質疑，為什麼臉那麼紅，並詢問是否有飲酒，潘男坦承，上午在工地時有跟朋友喝啤酒；警聽聞要求施作酒測，但過程中，他為規避酒測，卻只用牙齒咬著酒測器的吹嘴，假裝有吹氣，讓酒測值無法精準測量。

因潘男的舉動，員警跟他在現場，僵持不下，即使不斷指導如何正確使用，仍假意配合，雙方一來一往，一共耗費了10個吹嘴。

經員警多次說明，潘男眼看無計可施，才配合酒駕，一測發現吐氣酒測值達每公升0.34毫克，明顯違法。

據悉，潘男已非第一次酒駕被逮，這次再犯，卻對酒測裝傻；隨後警方告知相關權利後，將人依法逮捕，警詢後，也將他依公共危險罪嫌移送。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄62歲潘姓男子酒駕遭逮，他咬著吹嘴，不吹氣，假意配合酒測，至少浪費10個吹嘴，才順利測得他酒測值超標。記者陳弘逸／翻攝
高雄62歲潘姓男子酒駕遭逮，他咬著吹嘴，不吹氣，假意配合酒測，至少浪費10個吹嘴，才順利測得他酒測值超標。記者陳弘逸／翻攝
高雄62歲潘姓男子酒駕遭逮，他咬著吹嘴，不吹氣，假意配合酒測，至少浪費10個吹嘴，才順利測得他酒測值超標。記者陳弘逸／翻攝
高雄62歲潘姓男子酒駕遭逮，他咬著吹嘴，不吹氣，假意配合酒測，至少浪費10個吹嘴，才順利測得他酒測值超標。記者陳弘逸／翻攝

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