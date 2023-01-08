找人頭、低薪高報 桃園市前立委詐領785萬助理費遭訴

民進黨前立法委員陳賴素美在任職桃園縣市議員期間，涉以3名友人作為人頭，詐領助理補助費多達723萬餘元，又以低薪高報方式申請另3名不知情助理月薪，詐得61萬餘元。桃園地檢署偵結依貪污、偽造文書等罪嫌起訴；陳自白認罪，繳回全數不法所得。

檢方調查，陳賴素美2006年至2016年間陸續擔任桃園16、17屆縣議員、第一屆市議員，明知助理費應全額支付給實質從事公費助理工作者，卻涉將丈夫轉介的友人羅姓女子，以及朋友傅姓男子、姜姓男子等三人，申請作為議員助理，多年來詐領723萬9750元。

陳賴素美另也涉以低薪高報方式，雇用3名助理，導致桃園市議會撥付的助理費落到3人手裡時，全都被打折，透過此法詐領了61萬9452元。

據調查，6人的薪水都是由陳賴素美親自提款，或由6人領出後交給陳，讓陳用來支付私人日常或政治活動開銷；案發後，陳賴素美在偵查時自白犯罪，785萬餘元不法所得已全數繳回。

桃園地檢署認為，陳賴素美及3名友人涉犯公務員利用職務上機會詐取財物、使公務員登載不實等罪嫌，今偵結起訴4人，並依法向法院聲請減刑，不法所得則宣告沒收。