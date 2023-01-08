快訊

路邊驚見紅色100元「對折包頭髮」 過來人示警：碰到就算數了

高雄武館辦格鬥賽傳參賽者住進加護病房 警將約談負責人

管中閔戰2024勝算大？藍營大玩配對遊戲 點名「郭管配」

找人頭、低薪高報 桃園市前立委詐領785萬助理費遭訴

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

民進黨前立法委員陳賴素美在任職桃園縣市議員期間，涉以3名友人作為人頭，詐領助理補助費多達723萬餘元，又以低薪高報方式申請另3名不知情助理月薪，詐得61萬餘元。桃園地檢署偵結依貪污、偽造文書等罪嫌起訴；陳自白認罪，繳回全數不法所得。

檢方調查，陳賴素美2006年至2016年間陸續擔任桃園16、17屆縣議員、第一屆市議員，明知助理費應全額支付給實質從事公費助理工作者，卻涉將丈夫轉介的友人羅姓女子，以及朋友傅姓男子、姜姓男子等三人，申請作為議員助理，多年來詐領723萬9750元。

陳賴素美另也涉以低薪高報方式，雇用3名助理，導致桃園市議會撥付的助理費落到3人手裡時，全都被打折，透過此法詐領了61萬9452元。

據調查，6人的薪水都是由陳賴素美親自提款，或由6人領出後交給陳，讓陳用來支付私人日常或政治活動開銷；案發後，陳賴素美在偵查時自白犯罪，785萬餘元不法所得已全數繳回。

桃園地檢署認為，陳賴素美及3名友人涉犯公務員利用職務上機會詐取財物、使公務員登載不實等罪嫌，今偵結起訴4人，並依法向法院聲請減刑，不法所得則宣告沒收。

陳賴素美2005年當選第16屆桃園縣楊梅區議員，三度連任，2016年擊敗國民黨老將廖正井，首度參選立委便以全市第一高票當選，拿下桃園市第2選區立委席次，但後來在2019年黨內初選敗給現任立委黃世杰。

民進黨前立委陳賴素美涉詐領785萬元助理費，桃園地檢署今偵結起訴。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委陳賴素美涉詐領785萬元助理費，桃園地檢署今偵結起訴。圖／聯合報系資料照片

桃園 議員 公務員

延伸閱讀

冰箱藏母屍 男詐領社福金遭訴

民進黨團：中國經濟霸凌持續發生 國民黨不要隔空唱和

裁判書阿里不達、拍桌嗆「我就是不宣判」 立委批躲審判獨立保護傘

民進黨：請國民黨用行動支持排黑修法 不用再噴口水

相關新聞

找人頭、低薪高報 桃園市前立委詐領785萬助理費遭訴

民進黨前立法委員陳賴素美在任職桃園縣市議員期間，涉以3名友人作為人頭，詐領助理補助費多達723萬餘元，又以低薪高報方式申...

酒駕累犯只咬不吹 他浪費10個吹嘴才測得超標酒測值

高雄62歲潘姓男子有酒駕前科，日前因酒駕騎車上路，又因違規遭警攔查，警問及為何滿臉通紅？潘男坦承飲酒，但假意配合酒駕，只...

2寶爸帳戶交詐團 千元報酬沒領到 還被判賠800萬

高雄一名東姓二寶爸把銀行帳戶交給詐騙集團，原以為每周可以領到報酬，結果分毫未賺，帳戶還被詐團拿去洗錢，兩名被害人合計匯款...

乘客未繫安全帶罰3000元 車主以「照片不清」撤罰成功

台中市陳姓男子在前年初開車行經國道一號時，遭警方告發右前座乘客未繫安全帶，開罰3000元。陳打行政訴訟，辯稱乘客是將外套...

日學者來台分享國民參審經驗 幕後推手是警大教授

國民法官法今年上路，台中黃姓業務員砍殺施姓同學案成全國首件國民法官承審案，司法院在本月5、6日與台灣日本刑事法研究學會、...

男子交通違規拒絕出示證件表明身分 法官裁罰2千

蔡姓男子去年12月間在台南市永康區復國路53巷內，因駕駛小貨車違規未緊鄰道路右側停靠，警員依法攔查，蔡不出示身分證明文件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。