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乘客未繫安全帶罰3000元 車主以「照片不清」撤罰成功

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在前年初開車行經國道一號時，遭警方告發右前座乘客未繫安全帶，開罰3000元。陳打行政訴訟，辯稱乘客是將外套反蓋，照片沒有清晰拍攝。法官勘驗相片後，採信陳說法，撤銷罰單

判決指出，陳姓男子在前年1月26日下午2時許，開車行經國道一號南下115.3公里時，被國道公路警察第二大隊拍到，陳車內右前座乘客，未繫安全帶，依法告發，由台中市交通事件裁決處，開罰3000元。

陳男收到罰單後不服，向台中地院提起行政訴訟，辯稱右前座乘客當時已繫好安全帶，只是將外套反蓋在身上保暖，以利休息睡覺，加上車子有貼隔熱紙防晒，導致國道警員拍攝的照片有一部分是黑色的，事實上根本就無法看清楚畫面，無法說明有違規未繫安全帶的狀況。

台中市交通事件裁決處則強調，根據警員告發相片，右前座乘客是穿著淺色系上衣，上衣外觀有橫條線裝飾，衣物有一程度與身體貼合，腰間衣物衣襬往內收縮，不像披掛或反蓋於身上，且照片內衣物條紋外觀，與陳男提出的「交通違規案件申請書」，以及起訴狀所附的羽絨外套照片外觀不同，無法有外套反穿，此案開罰有據。

法官勘驗照片後認定，右前座乘客的右手臂上端，靠近頸部至胸前斜下處部分出現黑色陰影，且未見該衣物有拉鍊的情形，足見裁決處提出的採證照片，無法清楚顯示乘客右肩位置確實沒有安全帶覆蓋，原告是否有未繫安全帶的行為，容有合理懷疑，因此撤銷罰單，判陳男免罰。

台中市陳姓男子前年初開車行經國道一號時，被警方拍到右前座乘客未繫安全帶，陳以照片不清晰，打行政訴訟獲撤銷罰單。示意圖／報系資料照。
台中市陳姓男子前年初開車行經國道一號時，被警方拍到右前座乘客未繫安全帶，陳以照片不清晰，打行政訴訟獲撤銷罰單。示意圖／報系資料照。

國道 罰單

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