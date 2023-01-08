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日學者來台分享國民參審經驗 幕後推手是警大教授

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

國民法官法今年上路，台中黃姓業務員砍殺施姓同學案成全國首件國民法官承審案，司法院在本月5、6日與台灣日本刑事法研究學會、台灣刑事法學會、資策會舉辦「台日國民參與審判國際研討會」，邀請關心台灣司法的日本學者來台分享經驗，而促成這場研討會的幕後推手，就是知名警大教授林裕順，也是現場的口譯人員。

林裕順指出，國民法官制度是我國「司法地形地貌發生通盤變動」，此項「地形地貌通盤變動」，主要在於未來刑事審判應該揚棄「筆錄審判」、「作文比賽」，法庭審理不再遷就書記官電腦打字，案件不該流浪法庭、浮沈上訴駁回。

研討會上，由日本一橋大學後藤昭教授主講、林裕順口譯的「裁判員制度於上訴審的現狀及對台灣的啟示」一文，是表達為尊重人民參審判決結果，對於一審國民法官的無罪判決，應給予高度尊重維護司法民主，反之一審國民法官判決有罪，二審為確保「無罪推定」方可介入審查。

台灣刑事法學會理事長王皇玉表示，國民法官制度是刑事審判程序的重大變革，自己在台大教書及許多場合也常被詢問到有關國民參與審判的問題，可見這個制度對台灣人民整體的法治教育與社會各方面產生深遠影響，必須仰賴審、檢、辯、學界不同且多元的觀點與對談，方能深度挖掘問題、發現問題。

王皇玉說，日本裁判員制度，是台灣當初制定國民法官法時，最重要的參考對象，因此日本經驗，對於台灣而言具有參考指標性。

警大教授林裕順（右）是「台日國民參與審判國際研討會」重要推手。圖／報系資料照片
警大教授林裕順（右）是「台日國民參與審判國際研討會」重要推手。圖／報系資料照片
警大教授林裕順是「台日國民參與審判國際研討會」現場口譯員。圖／讀者提供
警大教授林裕順是「台日國民參與審判國際研討會」現場口譯員。圖／讀者提供

國民法官 日本 司法院

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