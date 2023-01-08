男子交通違規拒絕出示證件表明身分 法官裁罰2千

蔡姓男子去年12月間在台南市永康區復國路53巷內，因駕駛小貨車違規未緊鄰道路右側停靠，警員依法攔查，蔡不出示身分證明文件，也不提供年籍資料供警員查證身分。台南地院法官認為，蔡於警察依法調查時拒絕出示證件或表明身分，依違反社會秩序維護法裁罰2千元，案可抗告。

裁定書說，蔡於去年12月8日下午點時17分，在永康區復國路53巷內，駕駛小貨車未緊靠道路右側停車，經警察攔查舉發，蔡於警察依法查驗身分時，拒絕出示證件，或告知姓名、年籍等身分資料。

承辦警員認為，蔡於警察人員依法調查或查察時，就其姓名、住所或居所為拒絕陳述，及拒絕出示身分證明文件，已違反社會秩序維護法第67條第1項第2款規定，移送台南地院台南簡易法庭審理。

法官根據警察職權行使法第8條第1項第1款規定，警察對於已發生危害或依客觀合理判斷易生危害交通工具，得予以攔停並要求駕駛人或乘客出示相關證件或查證其身分。

法官認為，蔡駕駛小貨車未緊靠道路右側停車，經警當場攔查，依客觀情形足認蔡駕駛停放車輛未緊鄰道路右側有妨礙交通、對於其他道路使用人易生危害，警察要求駕駛人出示相關證件查證其身分，合於警察權職行使法第8條第1項第1款規定，屬於警察依法調查範圍。