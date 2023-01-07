林士傑涉台南議長賄選案失聯3天 法官認有逃亡之虞裁押

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長涉嫌賄選案件，台南市區漁會理事長林士傑失聯3日後，昨由律師陪同至台南地檢署，檢方拘提偵訊後，認他涉犯選罷法中行賄罪及妨害投票自由罪嫌重大且滅證或逃亡之虞聲押禁見，台南地院今晚11時裁押禁見。

台南地院指出，法官訊問林士傑雖否認犯行，惟有相關證據在卷可憑，足使一般人相信林士傑就本次議長選舉，共同從事強迫投票犯行，涉犯投票自由罪，嫌疑重大。