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林士傑涉台南議長賄選案失聯3天 法官認有逃亡之虞裁押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長涉嫌賄選案件，台南市區漁會理事長林士傑失聯3日後，昨由律師陪同至台南地檢署，檢方拘提偵訊後，認他涉犯選罷法中行賄罪及妨害投票自由罪嫌重大且滅證或逃亡之虞聲押禁見，台南地院今晚11時裁押禁見。

台南地院指出，法官訊問林士傑雖否認犯行，惟有相關證據在卷可憑，足使一般人相信林士傑就本次議長選舉，共同從事強迫投票犯行，涉犯投票自由罪，嫌疑重大。

且林於1月3日經檢察官傳喚未到，檢察官簽發拘票後，始於1月6日經拘提到案，所述理由也與女兒所述登山失聯不符，有事實足認有逃亡之虞，又林就所涉上開犯行，供述與證人證述顯有歧異，有事實足認有串證的可能，因而有羈押並禁止接見、通信必要。

法官認為林於1月3日經傳喚未到，檢察官簽發拘票後，始於1月6日經拘提到案，所述理由也與女兒所述登山失聯不符，且供述又與證人證述顯有歧異，認有逃亡及串證之虞，晚間裁押禁見。記者邵心杰／攝影
法官認為林於1月3日經傳喚未到，檢察官簽發拘票後，始於1月6日經拘提到案，所述理由也與女兒所述登山失聯不符，且供述又與證人證述顯有歧異，認有逃亡及串證之虞，晚間裁押禁見。記者邵心杰／攝影

台南 投票 檢察官

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