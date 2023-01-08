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冰箱藏母屍 男詐領社福金遭訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影
新北市八里區蔣姓老婦因病送醫不治，兒子將遺體領回後冰入冰箱，並偽造母親用印詐領社會福利金，時間長達五年，直到去年因家暴女兒，女兒接受社工關懷時提及「阿嬤被冰在冰箱」，這起駭人聽聞的冰箱藏屍案才曝光；士林地檢署昨依偽造文書詐欺取財罪起訴這名男子。

起訴指出，蔣婦在二○一七年十月間，因心血管疾病送醫不治，遺體由兒子領回，但卻把母親冰入住處冰箱，不替母親辦理死亡、除戶登記，反而持續用母親印鑑申請社福金。

檢方調查，男子在二○一七至二○二二年間，透過蔣婦印鑑詐領低收入戶補助、弱勢補助、租金補助、老人重陽金、老人健保等社福金，另領社區汙水處理場敦鄰回饋金、區民生活補助金，詐領七十五萬餘元；另有冒名出租房屋情事。

據調查，少女因沉迷打手游，父親勸說未果，出手毆打教訓女兒，校方發現少女四肢有瘀青，前往少女家中查訪，詎料少女卻驚爆「阿嬤被冰在冰箱」，警方獲悉前往查看，確認蔣婦遺體真藏在一般家用冰箱下層冷藏室，案件才曝光。

男子供稱，他照顧母親花光積蓄，無力安葬才將母親冰入冰箱，坦承冒名領取社福金。

火災 冰箱 偽造文書 心血管疾病 詐欺 低收入戶

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