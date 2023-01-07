馬拉灣色狼趁大浪來襲胸 年輕女：胸部遭包覆式用力抓

劉姓男子到台中麗寶樂園馬拉灣玩大海嘯時，見附近一群年輕泳裝女子，接連趁大浪來襲朝2人襲胸，女子直言「胸部遭人包覆式用力抓」，但劉辯稱是在水中平衡動作造成誤會；法院認為，被害人指證歷歷，也當庭命劉示範平衡動作，不採信其辯詞，依2個性騷擾擾罪判他4月，可上訴。

檢警調查，劉男去年7月22日在馬拉灣大海嘯池內見附近有名年輕女子在附近，就趁著海浪衝擊女子轉身閃躲時，先是偷摸她右胸、大腿得逞，但女子也心生警惕發現劉男又刻意靠近同行友人，結果下一波大浪來襲時，劉再度以同樣方式偷襲另名女子左胸。

2名女子接連遇害立刻通知麗寶救生員、保全等並報警處理；審理時，劉男矢口否認性騷，辯稱當下不知有摸到2名女子胸部、大腿，是大海嘯結束自己要離開，經對方反應才知道有碰到，並稱第一次玩大海嘯，不曉得浪那麼大，可能快跌倒雙手有做外擴保持平衡造成誤會，沒性騷意圖。

女子證稱，大浪來時感覺被人摸右胸、右大腿，有提醒朋友靠近一點，並注意劉等到浪來時，又靠近她們女生，並在水中看到劉抓她朋友左胸，並叫住他要求道歉，並直言被摸第一時間很驚嚇、不舒服，也擔心其他人受害。

另名女子也說，浪來時自己為側身，眼睛本來是閉著「突然感覺左胸被包覆抓」，是整個乳房從正面被包覆、有力度的抓，之後同事們集體去問劉，他當下一直閃避後來有承認。

法院比對相關人證詞，並當庭請劉男示範在水中保持平衡動作，劉做出蹲下、抱膝蓋、站起來等，且雙手往下垂，倘若他手往下垂，怎會讓女子感到「胸部被人從正面用力包覆抓」之感？不採信劉辯詞。