花491萬行賄台電稽查員逃132萬電費 挖礦業者再賠519萬

台電前稽查員呂秉豐與開網咖竊電挖礦的業者楊孟偉勾結，以每月11萬元代價包庇楊孟偉不被台電查到，刑事部分一審被依背信罪、洩密、偽造文書分罪判處1年2月、4月、30日徒刑；楊孟偉被依竊電判處1年徒刑。民事部分判兩人需連帶賠償517萬元。

檢方調查，呂秉豐2014年進入台電擔任稽查員，2019年被查獲，呂秉豐明知楊孟偉開設的多間網咖竊電用以挖礦，卻以一間店5000元代價，向楊每月收取11萬元賄賂，還不定期收受洋酒、紅包，並幫楊孟偉規避台電查緝。

2018年12月底，檢警接獲情資前往網咖搜索，呂秉豐在前一日以公共電話告知楊孟偉，還將調查書竄改使楊孟偉逃過電費追繳，被檢警發現。

合議庭認為，呂秉豐身為稽查員，卻收受楊孟偉所交付對價中飽私囊，造成台電損害，更包庇楊孟偉偵查作為，使楊孟偉竊電、免繳132萬餘電費，犯罪情節不輕，考量他已交回犯罪所得，背信罪、洩密、偽造文書分處1年2月、4月、30日；楊孟偉依竊電處1年徒刑。