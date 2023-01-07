朱國榮被控炒股獲利1.57億 高院命6公司參與沒收程序

泰山董事詹皓鈞今赴台北地檢署告發國寶集團創辦人朱國榮等人利用龍邦及其子公司購買泰山股票，可能涉犯證券交易法特別背信與內線交易等罪嫌，而這兩天，朱國榮被控龍邦炒股案、中信國寶弊案都在台灣高等法院審理。朱被控利用福座、松崗等6家公司帳戶炒股，一審被依證交法判刑12年4月，沒收1億5707萬元，二審裁定6家公司參與沒收程序。

而朱國榮被控在2011至2013年間，利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，待成功拉抬股價，再倒貨給國寶人壽，藉此坑殺散戶，一審則被依高買證券罪判15年徒刑。

高院審理朱國榮與共同被告林桂馨、辜仲諒、陳俊哲、吳豐富、張素珠、張友琛及張明田等8人違反證券交易法等案件，得知一審就操縱股價部分，認定朱國榮、林桂馨自2016年1月30日起至同年2月23日止有高買證券犯行，判決2人共同犯操縱股價罪；就內線交易部分，認定朱於禁止內線交易期間的2015年1月26日起至同年5月13日12時23分止，有進行金融商品交易，合計獲利1億5707萬元，判朱犯內線交易罪，並諭知沒收不法所得。

高院依據檢察官起訴、原審判決認定事實和卷證資料，認為朱國榮涉利用掌控帳戶實行違法行為，可能使安多利投資公司、福座開發公司、沂豐公司、松崗公司、金富公司、永駿公司取得犯罪所得，如審理後認朱成立犯罪且使6家公司獲取不法利益，依刑法第38條之1第2項第3款規定，有可能應對6家公司諭知沒收不法利得，為保障6家公司財產權，使它們有參與本案程序的權利和尋求救濟的機會，高院依職權命安多利等6家公司應參與沒收程序。