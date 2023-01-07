蕭景田改1500萬交保再躲羈押 士院曝關鍵2原因

前國民黨中常委蕭景田（左）涉嫌現金買票，遭檢方通緝後自行到案，檢方訊後聲押，但法官諭知蕭800萬元交保，檢方抗告，高等法院昨發回更裁，士林地院開庭，蕭景田在律師陪同下準時出庭。記者林俊良／攝影

國民黨中常委蕭景田涉嫌現金買票，原交保金額800萬元法院今再開羈押庭，改諭知1500萬元交保，法官仍認蕭景田無羈押必要，據悉關鍵原因是相關證物已扣案、證人皆已到案，且他遭通緝後「自行到案」。

士林地院說明，蕭景田涉嫌違反公職人員選舉罷免法案件，承辦法官認為，蕭雖然否認犯行，但依照檢方羈押聲請書所載共犯、證人的證詞，及卷附跟扣案的相關資料，仍然足認蕭涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項行賄罪嫌重大，因本案相關的里長及里長候選人，均到案作證，且有證物扣案，故認無勾串及滅證的情形。

另，蕭景田雖於搜索當日翻牆逃走，但數日後於地檢署報到，雖有逃亡事實，「然因其自行到案，故認無羈押之必要」，准以1500萬元具保，並限制住居、限制出境、出海，禁止被告與本案相關共犯、里長、里長候選人接觸、交談。