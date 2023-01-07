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婦女出庭滑倒骨折 法院判宜檢賠29萬

中央社／ 宜蘭縣7日電

郭姓女子去年到宜蘭地方檢察署開庭後，步出大門口因通道有青苔，滑倒骨折，提出國賠。宜蘭地方法院判決，宜檢應賠償郭女29萬1070元。宜檢不服提起上訴。

台灣宜蘭地方法院民事簡易判決書指出，郭女在去年4月8日前往宜蘭地檢署開庭，結束後步出大門口，因右側通道長滿青苔滑倒，導致右側小腿骨折，認為宜檢疏於管理，提起國家賠償訴訟。

郭女認為，宜檢辯稱讓她受傷處並非人行道而是車道，但從事發監視錄影器可看到，其他民眾步行經過事發通道，宜檢人員和警衛都沒有阻止和警告，代表宜檢從未有相關規劃，顯示管理仍有欠缺。

宜檢主張，考量宜蘭地區多雨，為避免民眾步行時不慎滑倒受傷，針對宜檢戶外的人行道、停車空間及廣場，都有特別要求廠商每天優先清理與加強檢查，對於公共設施管理維護並無怠忽。

法院認為，對於事發通道，宜檢沒設立標示車道用途，提醒行人不可行走，且郭女行走時，門口警衛也未告知禁止；縱使原先規劃為車道用途，但洽公民眾從通道外觀無從得知。

宜蘭地檢署說明，發生滑倒受傷事件後，已分別在車道、人行道明顯處，設立「車輛專用道、禁止行人通行」、「行人專用道、禁止車輛」的告示牌，確保民眾出入安全；郭女受傷後，有請保險公司與郭女多次協商，希望能在許可理賠範圍內，與郭女達成和解，但因郭女要求金額過高，未能達成和解，此案已經提起上訴。

人行道 宜蘭 車道

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