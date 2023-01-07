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重罰性私密犯罪 脅迫攝錄意圖營利可判10年以上

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

立法院今天三讀通過刑法增訂有關性私密相關犯罪的「妨害性隱私及不實性影像」罪章。法務部表示，性暴力及被害人權益保障法制完備後，對維護性隱私與人格權有所助益，也更符合人權立國。

法務部說，利用電腦合成製作不實性影像，嚴重侵害他人的隱私與人格權，依現行處罰規定，並不足以全面評價行為人的罪質及實害性，行政院於2022年3月10日提出性暴力犯罪防制「四法」的修正。

四法包括「中華民國刑法」、「犯罪被害人權益保障法」、「兒童及少年性剝削防制條例」、「性侵害犯罪防治法」，經立法院審議，今天三讀通過刑法、犯罪被害人權益保障法修正案。

法務部指出，今天通過的刑法部分條文修正案，增訂未經他人同意攝錄性影像罪，最重處3年有期徒刑；如有散布行為，處6月以上5年以下有期徒刑；如有意圖營利而散布行為，處9月以上7年6月以下有期徒刑。

修法另增訂以強暴、脅迫攝錄性影像罪，最重處5年有期徒刑；如有散布行為，處1年以上7年以下有期徒刑；如有意圖營利而散布之行為，則可處1年6月以上10年6月以下有期徒刑。

修法也增訂製作或散布他人不實性影像罪(即深度偽造罪)，最重處5年有期徒刑，如有意圖營利的行為，最重處7年有期徒刑。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

人權 法務部 立法院

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