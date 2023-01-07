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大陸漁工酒駕 法官勸賺錢不易、繳錢國庫划不來

中央社／ 基隆7日電

中國籍張姓漁工去年酒駕被送辦，法官在判決書寫下「若要喝酒，請喝更高價格好酒，之後請沒有喝酒的人帶回，賺錢不易，不必酒駕受罰努力繳錢給國庫，實在划不來」，盼他反省。

台灣基隆地方法院刑事簡易判決書指出，去年8月16日中午，張姓漁工在新北市船主漁船上飲用米酒100到200毫升，下午違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，偷偷上岸騎機車到便利商店，因張男沒戴安全帽，被警員攔查，酒測值0.66毫克，被依違反公共危險罪送辦。

法官在審理時，認為張男非本國籍，違反規定入境台灣，且飲酒後心存僥倖，騎機車行駛於市區道路上，罔顧公眾往來安全。

法官更在判決書中寫下，「若果真要喝酒者，請喝更高價格好酒，之後，坐計程車或請沒有喝酒的好友帶自己返家，切勿自己酒後駕車受罰繳鉅額金錢充裕國庫，賺錢是不容易、辛苦的，留給自己好好用，不必酒駕受罰努力繳錢給國庫，實在划不來，自己要會加減乘除算一算，不要心存僥倖自己害自己」。

法官最後依公共危險罪判張男有期徒刑2月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。另外，張男未經許可進入台灣地區，處罰金5000元，全案可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 計程車

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