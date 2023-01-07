中信銀行員涉助詐騙集團洗錢 桃檢聲押7人
台北市警方破獲詐騙集團，中信銀行朱姓女行員涉嫌幫忙洗錢。桃園地檢署今天表示，救出6名被害人，凍結遭詐款新台幣2200餘萬元，向桃園地方法院聲請羈押朱姓行員等7人。
台北市警方破獲以林姓女子為首的詐騙集團洗錢水房，從金流發現有銀行行員涉嫌提高特定帳戶每天轉帳額度至3000萬元，疑幫詐騙集團洗錢，逮捕中國信託商業銀行朱姓女行員到案、送辦。
桃園地檢署今天發布新聞稿表示，檢察官昨天指揮台北市政府警察局刑事警察大隊、桃園市政府警察局中壢分局等單位，搜索包括中國信託商業銀行成功分行、江翠分行等20處，拘提被告10人，並救出被害人6人，凍結被害人遭詐騙款項達2200餘萬元。
桃檢表示，經檢察官偵查後，認中信銀行成功分行朱姓行員參與詐欺犯行等，昨天晚間以被告涉犯刑法3人以上共同詐欺取財罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌，向桃園地方法院聲請羈押朱姓行員等7人，具保1人。
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