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雲林男未勸阻友人酒駕遭開罰 拒繳被扣存款清償

中央社／ 嘉義市7日電

雲林縣7旬鄭姓男子將汽車交付友人駕駛，其友人遭查獲酒駕被開罰新台幣9萬元，鄭男為乘客被依法一併處罰9萬元，鄭男拒繳，行政執行署嘉義分署扣得存款清償。

法務部行政執行署嘉義分署今天發布新聞稿指出，雲林縣莿桐鄉72歲鄭姓男子在去年1月間，將自己的小客車交付友人駕駛，被警攔檢，經酒測發現駕駛者酒精濃度超標，除了開罰駕駛者9萬元外，乘客鄭男雖然未酒後開車，仍被依交通管理處罰條例規定裁處9萬元。

鄭男後來因不繳罰鍰，被移送行政執行署嘉義分署強制執行。嘉義分署執行人員受理後，先通知鄭男繳納，但鄭男不予理會，後來查得鄭男在雲林縣莿桐鄉農會有開戶存款，嘉義分署立即核發扣押命令扣得9萬元清償。

行政執行署嘉義分署指出，立法院去年為降低酒駕車禍發生率，通過交通管理處罰條例修法，其中新增重點，包括同車乘客要是沒有勸導駕駛不要酒後開車，需與酒駕的駕駛人同受酒駕罰則，並吊扣汽機車牌照3個月。

法務部行政執行署通令各分署持續強力執行酒駕裁罰案件，嘉義分署針對酒駕違規案件，以各種執行手段，讓酒駕者及同被處罰的車上乘客付出代價。嘉義分署並籍由這個案例，呼籲汽機車所有人及同車乘客應勸阻飲酒者勿駕車，以免連同受罰。

嘉義 酒駕 雲林

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