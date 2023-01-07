國民法官遇權威不敢發言？日本學者建議便利貼評議法

國民法官法今年上路，台中黃姓業務員砍殺施姓同學案成全國首件國民法官承審案，司法院5、6日與台灣日本刑事法研究學會、台灣刑事法學會、資訊工業策進會舉辦「台日國民參與審判國際研討會」。國民法官法採起訴狀一本主義，資策會副執行長蕭博仁表示，卷證數位化、電子化將是法庭的另一塊重要拼圖，導入數位科技可幫助審案。

國民法官法在制定時，大量參考日本裁判員制度。台灣刑事法學會理事長王皇玉表示，自己在學校教書和許多場合也常被詢問到有關國民參與審判的問題，可見制度對台灣人民整體的法治教育與社會各方面產生深遠影響，必須仰賴審、檢、辯、學界不同且多元的觀點與對談，才能深度挖掘問題、發現問題。王皇玉指出，日本裁判員制度是當初制定國民法官法時最重要的參考對象，日本經驗對我們而言，具有參考指標性。

菅野亮律師主講「國民的司法參加及辯護」此議題，從辯護人觀點探討辯護人如何善盡辯護責任。菅野亮從自身經驗分享裁判員加入刑事審判後，為辯護活動帶來的各種變化，特別探討量刑辯護、甚至是涉及死刑的相關課題，並說明了包括量刑資訊檢索系統運用方法在內的具體辯護方法。

關西學院大學教授森本郁代主講「法官與裁判員的協力合作-日本裁判員制度的現狀與課題」，探討如何實現國民法官與法官的充實評議討論。森本郁代從對裁判員經驗者的問卷調查及模擬評議的研究，分析裁判員與法官的評議實況，並指出經驗、知識差異與參與者尚不熟悉彼此等原因，都會形成對等評議討論的困難與障礙。她建議嘗試「便利貼評議法」，促進對等的意見交換與合作。

司法院刑事廳長李釱任解釋，「便利貼評議法」是指讓裁判員將有疑問的問題寫在便利貼上，便利貼可隱藏提問者身分，其他的裁判員便可知道成員對案件有疑問，可以加以討論，優點是避免素人因具權威者或意見領袖帶風向而不敢發言，阻斷權威效應。