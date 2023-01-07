國民法官遇權威不敢發言？日本學者建議便利貼評議法
國民法官法今年上路，台中黃姓業務員砍殺施姓同學案成全國首件國民法官承審案，司法院5、6日與台灣日本刑事法研究學會、台灣刑事法學會、資訊工業策進會舉辦「台日國民參與審判國際研討會」。國民法官法採起訴狀一本主義，資策會副執行長蕭博仁表示，卷證數位化、電子化將是法庭的另一塊重要拼圖，導入數位科技可幫助審案。
國民法官法在制定時，大量參考日本裁判員制度。台灣刑事法學會理事長王皇玉表示，自己在學校教書和許多場合也常被詢問到有關國民參與審判的問題，可見制度對台灣人民整體的法治教育與社會各方面產生深遠影響，必須仰賴審、檢、辯、學界不同且多元的觀點與對談，才能深度挖掘問題、發現問題。王皇玉指出，日本裁判員制度是當初制定國民法官法時最重要的參考對象，日本經驗對我們而言，具有參考指標性。
菅野亮律師主講「國民的司法參加及辯護」此議題，從辯護人觀點探討辯護人如何善盡辯護責任。菅野亮從自身經驗分享裁判員加入刑事審判後，為辯護活動帶來的各種變化，特別探討量刑辯護、甚至是涉及死刑的相關課題，並說明了包括量刑資訊檢索系統運用方法在內的具體辯護方法。
關西學院大學教授森本郁代主講「法官與裁判員的協力合作-日本裁判員制度的現狀與課題」，探討如何實現國民法官與法官的充實評議討論。森本郁代從對裁判員經驗者的問卷調查及模擬評議的研究，分析裁判員與法官的評議實況，並指出經驗、知識差異與參與者尚不熟悉彼此等原因，都會形成對等評議討論的困難與障礙。她建議嘗試「便利貼評議法」，促進對等的意見交換與合作。
司法院刑事廳長李釱任解釋，「便利貼評議法」是指讓裁判員將有疑問的問題寫在便利貼上，便利貼可隱藏提問者身分，其他的裁判員便可知道成員對案件有疑問，可以加以討論，優點是避免素人因具權威者或意見領袖帶風向而不敢發言，阻斷權威效應。
一橋大學教授後藤昭主講「裁判員制度於上訴審的現狀及對台灣的啟示」，他說二審法院的任務是在民主正當性與法律自律性之間求取適當平衡，對於一審經裁判員參與的無罪判決，應給予高度尊重，反之，一審裁判員審理認為有罪時，二審要發揮積極審查角色。
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