扛不住照顧壓力 孝子悶死臥床母判8年半

桃園一名42歲陳姓男子不堪照顧中風失能母親的辛苦，去年2月19日凌晨萌生殺意，用枕頭悶死對方後，飲酒撞牆試圖自戕，但被員警制止；桃園地院審理認為陳男涉犯殺害直系血親尊親屬罪，行為應予非難，但審酌案情與一般逆子弒親有別，依法予以減刑，最後判他8年6月有期徒刑。可上訴。

檢警調查，陳男與65歲母親相依為命多年，感情融洽，2人原本相互扶持，彼此照顧生活所需，但去年11月陳母中風跌倒，有嚴重脊椎側彎、大腦動脈血栓、身體右側偏癱等後遺症，生活重擔全都落到陳男身上。

陳男因母親傷後情緒不穩煩心，又無法接受相互扶持的生活模式驟變，曾提議輕生共赴黃泉，雖然母親未正面回應，但他仍再去年2月19日下手；案發當天凌晨4、5時，他趁母親熟睡，用枕頭摀住其口鼻，再趴在枕頭上睡覺，直至6時醒來見母親窒息，即開始飲酒撞牆，上午9時許才傳訊告訴其他家人情況。

法院認為，陳男雖涉犯殺害直系血親尊親屬罪，但起因在於親自照顧母親勞累，又在放手交由專業照護及親情維繫之間無法取捨，以至於選擇用極端手段解決困境，其犯意與一般逆倫弒親情節有別。此外，陳男家人也認同其照顧母親辛勞，也希望從輕量刑，若依法量處對低刑期，仍猶嫌過重，因此依法酌減其刑。

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