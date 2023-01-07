快訊

終於！歷經4天、15輪 美眾院挑燈選出麥卡錫擔任議長

獨／新竹棒球場爆偷工減料 監造商艾奕康首度回應了

知名高血壓藥「脈優」確認有卡鐵絲 須回收600萬顆

扛不住照顧壓力 孝子悶死臥床母判8年半

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名42歲陳姓男子不堪照顧中風失能母親的辛苦，去年2月19日凌晨萌生殺意，用枕頭悶死對方後，飲酒撞牆試圖自戕，但被員警制止；桃園地院審理認為陳男涉犯殺害直系血親尊親屬罪，行為應予非難，但審酌案情與一般逆子弒親有別，依法予以減刑，最後判他8年6月有期徒刑。可上訴。

檢警調查，陳男與65歲母親相依為命多年，感情融洽，2人原本相互扶持，彼此照顧生活所需，但去年11月陳母中風跌倒，有嚴重脊椎側彎、大腦動脈血栓、身體右側偏癱等後遺症，生活重擔全都落到陳男身上。

陳男因母親傷後情緒不穩煩心，又無法接受相互扶持的生活模式驟變，曾提議輕生共赴黃泉，雖然母親未正面回應，但他仍再去年2月19日下手；案發當天凌晨4、5時，他趁母親熟睡，用枕頭摀住其口鼻，再趴在枕頭上睡覺，直至6時醒來見母親窒息，即開始飲酒撞牆，上午9時許才傳訊告訴其他家人情況。

法院認為，陳男雖涉犯殺害直系血親尊親屬罪，但起因在於親自照顧母親勞累，又在放手交由專業照護及親情維繫之間無法取捨，以至於選擇用極端手段解決困境，其犯意與一般逆倫弒親情節有別。此外，陳男家人也認同其照顧母親辛勞，也希望從輕量刑，若依法量處對低刑期，仍猶嫌過重，因此依法酌減其刑。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

桃園一名42歲陳姓男子不堪照顧中風失能母親的辛苦，去年2月19日凌晨萌生殺意，用枕頭悶死對方後，飲酒撞牆試圖自戕，被桃園地院依殺害直系血親尊親屬判刑8年6月。示意圖／Ingimage
桃園一名42歲陳姓男子不堪照顧中風失能母親的辛苦，去年2月19日凌晨萌生殺意，用枕頭悶死對方後，飲酒撞牆試圖自戕，被桃園地院依殺害直系血親尊親屬判刑8年6月。示意圖／Ingimage

桃園 中風 血栓

延伸閱讀

老董打網球稱「比牛還勇」卻險中風 醫查…三條冠狀動脈塞了兩條

孝子謝北斗奠安宮媽祖靈驗 還願布施膳食3天

社會愛心幫孝子完成心願 他今為亡母辦簡單告別式

陳昇跨年續唱20年 喊話：只准中風、不准死掉

相關新聞

蕭景田800萬交保檢抗告成功 士院今午3時再開羈押庭

國民黨中常委蕭景田涉嫌現金買票，遭檢方通緝後自行到案，檢方訊後聲押，但法官諭知蕭800萬元交保，檢方抗告，高等法院昨發回...

扛不住照顧壓力 孝子悶死臥床母判8年半

桃園一名42歲陳姓男子不堪照顧中風失能母親的辛苦，去年2月19日凌晨萌生殺意，用枕頭悶死對方後，飲酒撞牆試圖自戕，但被員...

泰山爭經營權 公司派告朱國榮、劉偉龍內線交易及背信

上市食品大廠泰山經營權之爭越演越烈，代表公司派的泰山董事詹皓鈞，今天前往台北地檢署，控告國寶集團創辦人朱國榮及龍邦董事長...

國民法官遇權威不敢發言？日本學者建議便利貼評議法

國民法官法今年上路，台中黃姓業務員砍殺施姓同學案成全國首件國民法官承審案，司法院5、6日與台灣日本刑事法研究學會、台灣刑...

桃警破詐騙檢察官處分太輕？張善政：絕對尊重檢方

桃園市楊梅警分局前天破獲詐騙集團囚禁5人，逮捕涉案的5人，移送地檢署以後犯嫌2人1萬元交保、3人無保。市長張善政昨天到楊...

肚子餓外出買臭豆腐 騎車搖晃被警攔測出驚人酒測值

高雄胡姓男子前天凌晨因肚子餓，騎機車外出買臭豆腐當消夜，因沿路搖晃，還違規穿越槽化線，被巡邏警網攔查；警方聞到他滿身酒味...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。