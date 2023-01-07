桃警破詐騙檢察官處分太輕？張善政：絕對尊重檢方
桃園市楊梅警分局前天破獲詐騙集團囚禁5人，逮捕涉案的5人，移送地檢署以後犯嫌2人1萬元交保、3人無保。市長張善政昨天到楊梅分局慰勞員警辦案，聽分局說明後覺得檢方「太輕易就放人」、「有點太姑息了，甚至有點縱容犯罪」。檢方說明全案沒有被害人求職遭詐騙客觀證據，處置不違法也無不妥，更沒有輕易放人。
張善政的批評被外界解讀不滿檢方處分結果。今天上午參加蘆竹區寒冬送暖活動，受訪時媒體問對檢方的回應看法，張善政說絕對尊重檢方的權責，他昨天在楊梅警分局說的話，是表達警方辛苦逮捕嫌犯，希望（檢方）能有適當的處置，對檢方考量證據情況之下做出的處置，都尊重。
是否會再溝通？張善政表示不是說溝通不溝通，他和團隊本來就有打算要找一個時機，大家跟檢方把桃園的治安情況交換一下意見。
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