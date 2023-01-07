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肚子餓外出買臭豆腐 騎車搖晃被警攔測出驚人酒測值

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄胡姓男子前天凌晨因肚子餓，騎機車外出買臭豆腐當消夜，因沿路搖晃，還違規穿越槽化線，被巡邏警網攔查；警方聞到他滿身酒味，胡坦承在家喝了一瓶高粱酒，因站不穩，警方攙扶他酒測，測出高達每公升1.21毫克酒測值，當場逮捕送辦。

鼓山警分局內惟派出所副所長張政宏、警員蕭任容、莊政琦、劉明亮，前天深夜10時35分許，執行巡邏勤務，巡經九如四路，發現46歲的胡姓男子騎機車搖搖晃晃，還跨越分向槽化線，安全帽帶也未扣好，趨前將他攔停盤查。

胡男滿身酒味，停車都停不好，警方見他舉步維艱，先問是否身體有問題，再問是否有喝酒，胡坦承因卡案件訴訟中，心情差，在家先喝下一整瓶的高粱酒，因肚子餓，想外出賣臭豆腐當消夜吃才騎車。

警方當下喝斥胡男酒駕行為，見他站不穩，還攙扶他施以酒測，結果酒測值高達每公升1.21毫克，當場將他上銬逮捕，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄胡姓男子因肚子餓，騎機車外出買臭豆腐當消夜，因沿路搖晃，還違規穿越槽化線，警方攔查發現他酒駕。記者石秀華／翻攝
高雄胡姓男子因肚子餓，騎機車外出買臭豆腐當消夜，因沿路搖晃，還違規穿越槽化線，警方攔查發現他酒駕。記者石秀華／翻攝
高雄胡姓男子騎機車搖晃被警攔查，因站不穩，警方攙扶他，酒精感知器測出有酒精反應。記者石秀華／翻攝
高雄胡姓男子騎機車搖晃被警攔查，因站不穩，警方攙扶他，酒精感知器測出有酒精反應。記者石秀華／翻攝

酒測 酒駕 臭豆腐

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