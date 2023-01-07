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泰山爭經營權 公司派告朱國榮、劉偉龍內線交易及背信
上市食品大廠泰山經營權之爭越演越烈，代表公司派的泰山董事詹皓鈞，今天前往台北地檢署，控告國寶集團創辦人朱國榮及龍邦董事長劉偉龍，利用龍邦及子公司向前董事長詹岳霖買入持股，涉嫌可能涉犯證交法操控股價、背信及內線交易等罪。
詹皓鈞今天除提告，並以「龍邦3鱷」形容朱、劉、詹三人。他表示，龍邦隸屬國寶集團，劉偉龍明顯受朱國榮指揮。龍邦在去年12月5日動用逾10億元，以近泰山歷史最高價，買進詹岳霖手中持股，龍邦重訊卻顯示事前未經董事會授權。
其次，泰山去年12月5日收盤價為41.55元，龍邦卻在當日下午經由「配對交易」，以45元向詹岳霖買股，劉偉龍顯然在朱國榮的授意下，事先與詹岳霖議價，才會出現溢價購買的奇景。
因此詹皓鈞懷疑，劉偉龍、朱國榮都是股市老手，卻無視泰山出售全家股票後股價勢必走跌，硬是以每股高出近4元向銀行就借錢買股，若以12月30日收盤價每股32.55元比較，將多花逾2億9仟萬元。朱、劉兩人溢價向詹岳霖買股，使龍邦大賠近3億元，詹大賺近億，當中是否損及龍邦股東權益並圖利詹岳霖，希望檢方明察。
另上述三人在去年11月25日，便得知泰山即將出售全家股票，11月28、29、30日三天，部分券商都出現大筆泰山股份賣出的情形，究竟當重訊當前，誰買誰賣？是否涉及內線交易，這些都仰賴司法機關查明。
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