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影／泰山董事詹皓鈞告發 控朱國榮、詹岳霖涉內線與背信案

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導

針對朱國榮及劉偉龍二人利用龍邦及其子公司向詹岳霖購買泰山公司股票，可能涉及炒作、涉犯證交法特別背信與內線交易等罪之嫌，泰山董事詹皓鈞今早在律師陪同下，赴台北地檢署遞狀告發，其涉內線交易與背信罪。

詹皓鈞表示，朱國榮為龍邦所屬國寶集團創辦人，龍邦董事長劉偉龍明顯受其指揮。龍邦在去年12月5日動用逾10億元，以近泰山歷史最高價，買進泰山前董事長詹岳霖所持有的泰山股票，龍邦的兩則重訊公告，卻載明「董事會通過日期：不適用」，顯然事前未經董事會授權，已涉背信違法。

泰山出售全家股票的決議公布後，市場都認定泰山股價必跌，去年12月5日開盤後，泰山股價果真停跌，劉偉龍及朱國榮竟無視泰山股價將一路走跌，硬是以每股高出近4元，亦即多花9,400萬元，肆意向詹岳霖買股。

他表示，朱國榮與劉偉龍「溢價」向詹岳霖家族買股的行徑，讓詹岳霖大賺近1億元，甚至更多，又讓龍邦大賠將近3億元，其中涉及圖利詹岳霖，並損及龍邦股東權益，主管機關豈能漠視。

泰山企業董事詹皓鈞（圖）赴台北地檢署，按鈴申告龍邦所屬國寶集團創辦人朱國榮、龍邦董事長劉偉龍、泰山前董事詹岳霖涉犯內線交易與特別背信罪。記者林俊良／攝影
泰山企業董事詹皓鈞（圖）赴台北地檢署，按鈴申告龍邦所屬國寶集團創辦人朱國榮、龍邦董事長劉偉龍、泰山前董事詹岳霖涉犯內線交易與特別背信罪。記者林俊良／攝影
泰山企業董事詹皓鈞（右）赴台北地檢署，按鈴申告龍邦所屬國寶集團創辦人朱國榮、龍邦董事長劉偉龍、泰山前董事詹岳霖涉犯內線交易與特別背信罪，一旁還有支持者拿著「我愛泰山」、「泰山加油」的手板。記者林俊良／攝影
泰山企業董事詹皓鈞（右）赴台北地檢署，按鈴申告龍邦所屬國寶集團創辦人朱國榮、龍邦董事長劉偉龍、泰山前董事詹岳霖涉犯內線交易與特別背信罪，一旁還有支持者拿著「我愛泰山」、「泰山加油」的手板。記者林俊良／攝影

朱國榮 內線交易 國寶

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