理工男休學經營線上博弈 攬青少年賭世界盃被逮

桃園一名梁姓大學生無心課業，又想迅速獲利，竟休學加入線上博弈平台，對外招攬青少年開版下注，靠著自身人脈及網路炫富，迅速建立廣大客群，短短數月就成了旗下有3名小組頭、單月下注破千萬的中堅幹部；桃園警方網路巡邏獲悉，本周持搜索票登門逮人，家人都以為梁男還在念書，梁父更忍不住訓斥「你在搞什麼鬼」。

據悉，梁姓大學生（19歲）原本就讀某科技大學電子工程系，但念沒多久就對讀書沒興趣，加上朋友介紹接觸線上賭博，認為線上賭博獲利比讀書工作容易，所以休學改撈偏門。

警方調查，梁男除了在網路炫富，以「輕鬆獲利」、「操作簡單」和「大把千元鈔票」等關鍵字吸引眼球推廣博弈事業，也會招攬讀書時認識的同學和學弟妹，自去年12月到今年1月4日被逮為止，旗下賭客下注金額就超過1千萬元；由於12月世界盃足球打得火熱，警方不排除有未成年青少年下注可能，正全面清查賭客身分。

梁男家人未料梁男已經休學，還涉嫌賭博，梁父更忍不住痛斥「你在搞什麼鬼」，見梁男不肯配合警方辦案，還持鐵桿硬撬梁男房間上鎖櫃子，想知道梁男還藏了什麼秘密；梁男雖在網路炫富，秀出大把鈔票，但家中未藏有現金，上鎖的櫃子裡也空無一物。