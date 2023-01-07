觀光旅遊業者12年共滯欠2500萬 最後扛720萬現金繳清

屏東某觀光旅遊業者資本額上億元，2010年起滯欠營業稅、勞保費、健保費等案件，被移送法務部行政執行署屏東分署執行，分署雖查封不動產與動產等財產設備後，業者分期繳納，但每年持續新案件移送，12年來累積2500萬元欠款，去年年底，這名義務人一口氣用現金繳交滯欠720多萬現金，光是點鈔就花約半小時，再請警方護鈔安全入庫。

屏東分署指出，這家觀光旅遊業者資本額上億元，因營運狀況下滑，12年前陸續滯欠營業稅、勞保費、健保費等案件，移送分署執行，分署查封不動產及動產等財產設備後，業者雖分期繳納，但因面積廣闊養護成本高，聘僱員工人數眾多，以致入不敷出，每年都有新案件移送。

分署指出，2020年起受疫情影響，旅遊停擺，遊客大幅減少，業者在2021年8月來函請求暫緩繳納分期，去年隨著疫情趨緩，執行官及書記官多次討論，認為義務人對第三人還有尚未收回的上千萬元債權，且義務人曾來函請求變更不動產查封標的，以利後續營運。

分署評估義務人及幕後實際經營者應有繳納能力，多次通知負責人到場報告資產狀況，承辦書記官並經常電話曉諭勸說催繳，該義務人在2022年12月底攜帶720萬餘元現金至分署繳清，分署旋即塗銷各項查封登記。

屏東分署表示，該筆現金義務人直接從台銀提領至分署，點鈔時成捆鈔票上台銀綁鈔帶還原封不動尚未撕掉，分署清點確認完畢將款項運送至公庫銀行，為確保安全入庫，另通知警方協助護鈔。此案歷經12年，順利為國庫收回義務人所滯欠2500萬餘元欠款，也將義務人412件案件全數徵起。

屏東分署表示，義務人如欲繳納大額款項，可盡量用匯款方式完成，安全又便利。