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曾聲請釋憲卻違反律師法包攬訴訟 男子10萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

曾聲請通姦除罪化釋憲的富邦行銷管理顧問公司負責人周方慰，涉嫌於2013至2018年間，無律師資格執照卻下包攬某國際財務顧問公司多起民事訴訟，從中獲利數百萬元。台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處搜索、約談，周男經依違反律師法意圖營利包攬訴訟罪複訊後，檢方諭知以10萬元交保。

刑事告訴人或一、二審民事訴訟兩造，依法可委託不具備律師資格者擔任「訴訟代理人」打官司，但律師法規定，非律師的訴訟代理人，不得出於「意圖營利」而承攬訴訟，也就是說不能靠打官司收費。

周男是2020年憲法法庭大法官791號解釋，宣告通姦除罪化的聲請人之一。據悉，他對外曾自稱台大法律系畢業，名下除了富邦行銷管理顧問公司，還有另間綜合開發和國際開發公司。

2017年間，太子集團創辦人許勝發因擔任萬泰商銀董事長期間，違法提供無擔保貸款給太子集團子公司，遭法院判刑、併科罰金，後來因欠債過多財產遭法拍，周男還曾以債權人律師身份接受媒體採訪。

男子周方慰曾聲請釋憲卻涉嫌違反律師法包攬訴訟，檢方訊後以10萬交保。記者蔣永佑／攝影
男子周方慰曾聲請釋憲卻涉嫌違反律師法包攬訴訟，檢方訊後以10萬交保。記者蔣永佑／攝影

律師 通姦除罪化 民事訴訟

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