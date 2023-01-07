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沒酒駕但車借人 車主也遭罰9萬 執行署扣銀行存款抵繳

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

車主將車借人酒駕雖然只是乘客，也會一併罰款！雲林縣鄭姓老翁將車子交由友人駕駛，自己坐在乘客座，友人酒駕遭攔檢罰9萬元，鄭翁雖然只是乘客，因是車主又沒規勸禁止酒駕也一併被裁罰9萬元，鄭翁拒繳，仍被執行署嘉義分署查扣銀行存款抵繳。

嘉義分署表示，雲林縣莿桐鄉72歲鄭姓男子，去年1月7日晚上8時許將自己的自用小客車交付友人駕駛，行經西螺鎮廣興路時為警攔檢，經酒測發現駕駛者酒精濃度超過標準值。除了開罰駕駛者9萬元外，鄭翁本身雖然沒有酒後開車，但是依交通管理處罰條例第35條第7項規定：汽機車所有人，明知汽機車駕駛人有酒駕情形，而不予禁止駕駛者，將依酒駕規定裁處。本案自小客車所有人鄭翁將車交付酒駕友人駕駛，雖為乘客仍被依法一併處罰9萬元，鄭翁後來因不繳罰鍰被移送行政執行署嘉義分署強制執行。

嘉義分署執行人員受理執行後，依程序再通知鄭翁繳納，但他不予理會，之後查得他在農會有開戶存款，嘉義分署核發扣押命令扣得9萬元完全清償。

嘉義分署表示，立法院去年為降低酒駕車禍的發生率，通過交通管理處罰條例的修法，其中新增的重點包括同車乘客要是沒有勸導駕駛不要酒後開車，需與酒駕之駕駛人同受酒駕的罰則，並吊扣該汽機車牌照3個月。希望藉由酒駕處罰的加重及責任的擴大，有效嚇阻酒駕發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

行政執行署執行人員調查鄭翁財產。圖／翻攝畫面
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違反道路交通管理事件裁決書。圖／翻攝畫面
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酒駕 嘉義 雲林

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