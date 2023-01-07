聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄69歲拾荒婦撿到手機以為賺到 不歸還失主挨告判罰
高雄69歲黃姓女子靠撿拾資源回收為業，日前在三民區撿到他人遺失的iPhone手機，不僅沒交到派出所，還不還給失主；讓手機失主無奈報警，員警找上門，卻說忘了拿去派出所；但撿到手機返家途中會經過派出所，且住家又離派出所近，因此說詞不被採信，法院審理後，將她依侵占遺失物罪，處3000元罰金。
判決指出，黃女今年5月20日晚上11時許，騎車行經三民區鼎力路附近時，意外發現，陳女遺落在地上的1支iPhone手機，黃撿起後離去。直到隔天，失主透過手機定位，找到黃女住處，向他索討手機未果，便報警求助。
起初，黃女否認犯行，還辯稱自己忘了拿去派出所，並無侵占對方手機；但檢方依據手機遺落的地點，到黃的住處，沿途會經過仁武分局澄觀派出所，且住處又離派出所相當近，因此不採信她的說詞，並依侵占罪起訴。
法院認為，黃女撿到他人遺失手機卻未能交到警察機關，法治觀念淡薄，考量她國小肄業、不識字，以資源回收為業，又無前科紀錄，犯後終能坦承犯行，也將手機還給失主，審理後，將她依侵占遺失物罪，處3000元罰金，得服勞役，全案仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言