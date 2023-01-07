事情大條！新竹男酒駕不繳罰款 透天厝慘被查封

酒駕害人害己，還要當心連房子都被查封！新竹市60歲林姓男子因未如期繳納16萬元酒駕罰款，行政執行署新竹分署施鐵腕，查封林男名下繼承而來持分的透天厝，林男起先還不明就裡，直到其弟媳致電分署詢問才知事情大條，「房子真的被查封了！」將火速請林男繳清費用，不然連房子都沒了。

法務部行政執行署新竹分署今天發布新聞稿指出，新竹市60多歲林姓男子，因酒駕被監理機關裁16萬餘元，遲遲未繳納被移送新竹分署執行。考量林男名下除了一台1999年車輛外，僅剩下新竹市一處繼承而來持分二分之一的透天厝，新竹分署遂依移送機關交通部公路總局新竹區監理所新竹市監理站所請查封透天厝。

新竹分署人員去年12月19日到林男所有透天厝現場查封，到現場後，曾經按電鈴超過3分鐘，但無人回應，最後在大門側面張貼查封公告，完成查封程序。

近日，承辦書記官接到自稱林男弟媳來電，提到在元旦假期，接到林男告知因為酒駕，房子好像有被查封，但又不確定，非常苦惱，因為林男自己不善言辭，故委請弟媳來電確認，並詢問要怎麼辦？

承辦書記官回覆林男弟媳，表示該案件確實已經進入執行程序，並建議對方要在1月10日前完納欠款或是辦妥分期，否則之後進行建物測量，會額外增加林男的執行費用，弟媳這時才驚呼原來房子真的被查封，連忙表示將盡速促請林男至新竹分署處理。

行政執行署新竹分署指出，農曆年節將至，配合「法務部行政執行署各分署『強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件專案」，法務部行政執行署新竹分署針對轄內所有執行中之酒（毒）駕案件，加強執行，提醒民眾注意。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康