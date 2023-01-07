1歲半女兒哭鬧 爸爸拿菸燙她肉洩憤 高院「重判6月刑得易科罰金」

一名父親8年前拿點燃的香菸觸燙年僅1歲半的女兒左手手背，留下圓形燒燙傷，父親因另案遭警察緝獲，女兒經安置，機構人員在替她洗澡時發現有異，新北市政府提出告訴。新北地方法院依成年人故意對兒童犯傷害罪，判父親4月得易科罰金之刑，檢方認為量刑過輕而上訴，台灣高等法院改判6月徒刑，同樣得易科罰金。

這名父親否認於2015年夏季拿菸燙女兒。但女童表示左手手背是爸爸抽煙燙的，「有痛痛，我很小」，爸爸說是不小心燙到的，她有哭。

郭姓女心理諮商師證稱，女童在遊療過程中，情緒起伏很大，提到爸爸時就會出現生氣、驚恐的反應。台大醫院2019年的報告書也記載「2017年7月14日安排案主進行遊戲治療，案主於2017年7月21日第二次遊療時，向諮商師以動作表述案父以菸燙其左手背」，高院認為女童、心理諮商師、身心發展綜合評估報告書一致，並非任意編撰或受他人影響，有相當可信度。

女童的母親表示，當時女兒哭鬧，在睡覺的生父被打擾，脾氣起來就用香菸燙女兒手臂。高院認為父親否認燙傷女兒，是卸責之詞。

因一審僅判父親4月徒刑，檢察官認為他不僅沒照顧好女兒，反而還傷害，多年後能仍見結痂的疤痕，可見傷害非輕，且經保護安置後出現許多情緒及行為困擾，似有創傷後壓力症狀的情況，可見她所受精神傷害也難以抹滅，請求撤銷改判。

高院認為父親犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯傷害罪，應依兒福法規定加重其刑，一審只判4月，量刑與罪責顯不相當。高院認為父親只因女兒哭鬧，就拿燃燒中的香菸燒灼她手背以發洩怒氣，對女兒的身體、心靈都造成傷害，嚴重影響她未來身心發展，相當惡劣，兼衡他有多次毒品前科，改判6月得易科罰金之刑。

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