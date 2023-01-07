台南正副議長賄選疑雲 檢方深夜再聲押3人
台南地檢署偵辦台南市議會正副議長涉嫌賄選案件，台南市區漁會理事長林士傑失聯3日後，昨由律師陪同至台南地檢署，檢方拘提偵訊外，再傳喚市議員李文俊、黃麗招到案說明，直至今晨2時認林士傑等3人共同涉犯公職人員選罷法中行賄罪及妨害投票自由罪嫌重大且滅證或逃亡之虞聲押禁見。
除林士傑之外，專案小組檢察官昨天下午再傳喚已交保市議員李文俊、黃麗招到案說明，經檢察官訊問後，認為議員李文俊、黃麗招2人及林士傑均共同涉犯公職人員選舉罷免法中行賄罪嫌及妨害投票自由罪嫌，犯嫌重大。
李文俊、黃麗招2人且有湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，經當庭逮捕後向法院聲請羈押禁見；林士傑則有逃亡及勾串共犯或證人之虞，也向法院聲請羈押禁見。
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