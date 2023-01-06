男拿高壓氣槍玩「千年殺」 害友後半生與人工肛門為伍

桃園一名馮姓男子想跟鍾姓友人開玩笑，趁鍾男小便上廁所時，把修車用的高壓氣槍抵在對方屁股噴氣，結果害朋友重傷，險些沒命，後半生還得靠人工肛門維持生理機能；事發後，馮、鍾2人不但友情決裂，還對簿公堂，案經桃園地檢署調查，馮今天被依重傷害罪起訴。

檢警調查，馮男今年4月23日下午趁鍾男上廁所之際，那自家修車高壓氣槍抵住鍾男屁股噴。鍾男當下雖無感到不適，但回家後越來越不舒服，甚至無法起身，送醫檢查才發現橫結腸穿孔，最後為了治療，被迫剪掉一節腸子，再換裝人工肛門。

馮男自知理虧，也願意道歉，但鍾男拒絕原諒，2人友情就此決裂。

馮男雖被指控殺人未遂，但他否認犯行，辯稱自己只是想開玩笑，沒想到後果會那麼嚴重。此外，他事後也有協助對方就醫，絕無致對方於死的動機和犯意。