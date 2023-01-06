囚5人辦帳戶詐騙僅1萬元交保 桃檢：一切依法處理

詐騙集團鍾姓男子等5人以高額報酬當餌，騙民眾上門賣銀行帳戶，實則將人囚禁當豬仔，不斷辦人頭帳戶變賣，且不聽從就暴力對待。事件猶如台版柬埔寨翻版，但鍾男等人被查獲後，經桃園地檢署複訊僅1萬元交保，甚至有3人無保請回；桃園市長張善政今質疑桃檢輕易放人，有姑息縱容感覺。桃檢則表示是依法處理，並無不妥。

據悉，鍾男等人均有詐欺前科，熟知詐團分工運作，在楊梅設點已有一段時日，主要負責誘騙民眾上門並加以囚禁，作為申辦詐欺匯款帳戶人頭，直到無法在申辦新帳戶才放人；上門民眾雖然也是圖謀不軌，但有人是因為年節將近手頭緊，僅想「幹一票好過年」，沒想到遭人囚禁，連家都回不了，直到警方破門才被救出。

張善政今天赴楊梅分局表揚有功人員，聽聞鍾男等人交保金額僅1萬元，甚至有3人無保請回，忍不住質疑檢方作法失當，「有點縱容犯罪這種感覺」。

關於鍾男等人的強制處分，不少基層員警認為會影響士氣，也不利案件後續追查，甚至有人舉台版柬埔寨事件為例，質疑非得鬧出人命才能聲押？