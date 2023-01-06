黨產會抗告贏 最高行准移轉救國團61筆不動產給中華民國

不當黨產處理委員會去年7月將中國青年救國團61筆不動產、近14億元不當取得財產移轉國有，並追徵2.4億元，救國團須在30天內履行。救國團聲請停止強制執行，台北高等行政法院去年9月裁定於本訴確定前，停止執行61筆不動產，但16.3億元動產部分則可以執行；雙方都抗告，最高法院今廢棄停止執行裁定，駁回救國團的聲請。

黨產會認定救國團為中國國民黨的附隨組織，在舉行聽證後，作出處分，包括救國團須在處分書送達次日起30日內移轉財產為中華民國所有、追徵已移轉他人而無法返還的不當取得財產2.4億元。救國團認為處分違法，若執行將造成難以回復的損害，因此向北高行聲請於原處分的行政救濟程序終結確定前停止執行，並已就原處分向北高行提行政訴訟。因北高行的裁定讓黨產會、救國團各有不服之處，分別提抗告。

最高行政法院認為黨產條例已經司法院釋字第793號解釋無違憲，而處分的爭議還在北高行審理中，救國團主張在成立初期，不論是人事、財務或業務經營方面，均透過國防部直接受國家管轄，非受國民黨指揮，因此「不適用黨產條例」，但這屬黨產條例「附隨組織」的定義問題，有待前處分及原處分的本案訴訟辯論釐清，不能據此認為原處分不合法。

最高行指出，確認處分具體化應移轉國有的財產標的及追徵的價額範圍，如原處分後來經本案訴訟認定違法予以撤銷確定，則確認效力隨即消滅，沒有不能回復的情形。

依救國團2021年、2020年的資產負債表顯示，2021年期末資產總計46億餘元，其中流動資產合計11億餘元，包括現金及約當現金餘額6億餘元，準備基金存款餘額4億餘元。最高行認為執行原處分，救國團不致現下流動資產立即無法支應日常營運支出所需。

救國團2021年期末非流動資產34億餘元，包括不動產、廠房及設備約24億元，2020年期末非流動資產35億餘元，包括不動產、廠房及設備24億餘元，且名下還擁有多筆多年前取得、位於精華區段的房地。最高行認為救團團抗告主張不動產也是重要營運據點，如遭拍賣或出售將嚴重影響營業、不可回復，但營業據點未必是自有房地，主張不可採。

最高行認為救國團的流動資產、非流動資產價值遠多於16億元，行政執行也還有分期繳納制度，主張無從維持組織正常運作只是主觀且屬臆測的見解。

而黨產會抗告部分，最高行認為原處分將執行的不動產所有權登記名義人變更為中華民國，將來本案訴訟判決救國團如獲勝訴判決確定，再辦理回復登記所有權人，即可回復暫時喪失所有權的損害，依一般社會通念並無不能或極大困難之處；不動產價值約為1.6億元，這個數額對國家而言並非無法承受的負擔，不會發生「難以回復之損害」情事。

北高行的裁定認為金山、復興、日月潭、阿里山、曾文、梅山、墾丁、天祥、澎湖及金門青年活動中心的坐落地點有特殊性、不可取代性，遷移他址難以正常營運。但依照行政院去年8月22日召開的「研商社團法人中國青年救國團不當取得財產之不動產移轉國有相關事宜會議」紀錄結論，不動產移轉國有後，如救國團在訴訟確定前確有暫時維持既有服務或現況使用的需求，也符合國有財產法上逕予出租條件，請國有財產署循國有非公用財產出租相關規定辦理，最高行認為原處分既非合法性顯有疑義，也沒有不停止執行就難以回復的情況，原裁定有違誤，應予廢棄。

等語；並再提出由國家發展委員會所召集之「促進轉型正義基金管理會第1次會議」紀錄，討論事項「(二)有關黨產會依法取得並收歸國有之不當黨產不動產管理方式，提請討論。決議：1.審議通過。2.不當黨產之不動產於訴訟判決確定後始移交促轉基金，接續由國發會辦理移交國產署管理，其收益由國產署扣除管理費、裁判費及相關稅賦等必要費用後繳回促轉基金運用。」核上開決議尚無牴觸黨產條例或促進轉型正義條例相關規定之處，且對於受處分人於本案訴訟確定前有更周全之保障，不致於本案訴訟即使勝訴，亦無法取回受移轉國有處分執行之不動產，遭受難以回復之損害。基此，尚不能認原審聲請人有其所主張之遭受不可回復損害且有急迫情事，原裁定未及考量及此，認定系爭不動產移轉國有後，原審聲請人將騰空、遷讓及返還系爭不動產，而面臨難以回復之損害云云，尚有違誤，應予廢棄。

三、綜上所述，本件原處分既非合法性顯有疑義，亦無原審聲請人所稱不停止執行其將發生難於回復損害之情事，原審聲請人聲請裁定停止執行，尚不符合行政訴訟法第116條第2項規定之要件。原裁定就原處分關於確認處分及下命移轉系爭流動資產為國有及追徵土地價額部分，駁回原審聲請人之聲請，核無違誤，其就此部分之抗告難認有理由，應予駁回；而原裁定就原處分關於下命移轉系爭不動產為國有部分，准許原審聲請人所請，命於本案訴訟終結確定前，停止執行，於法尚有未合。原審相對人抗告意旨指摘原裁定此部分違法，求予廢棄，為有理由，爰由本院將原裁定此部分予以廢棄，並駁回原審聲請人在原法院之此部分聲請。

肆、裁定日期