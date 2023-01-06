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蕭景田涉買票曾逃逸800萬交保 高院發回更裁

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國民黨前中常委蕭景田涉嫌現金買票，檢調搜索時還翻牆逃亡，遭通緝後到案，士林地方法院1月3日裁定800萬元交保，檢方認為蕭畏罪避刑，有逃亡或進一步串證滅證可能，認有羈押必要，提起抗告。台灣高等法院今撤銷原裁定，發回士林地院。

高院指出，蕭景田雖否認犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪，但依偵訊和原審訊問時供述，及檢察官於羈押聲請書「證據」欄所列的相關證述、文書證據、扣押物證、譯文等，足認他犯罪嫌疑重大。且蕭在偵訊和原審訊問供述前後不一，有避重就輕之嫌，並與相關證人的證述情節歧異，可見有規避卸責之情。

檢察官抗告主張蕭景田避重就輕，且與部分證人的證述情節不符，有再逃亡或勾串證人、滅證之虞，高院認為不是沒有根據，有沒有羈押必要自然要重新斟酌審查。

高院表示，本案還在偵查階段，涉及的共犯和證人人數不少，共犯分工、犯罪模式都還待檢察官釐清，是否能以具保代替羈押，原裁定沒有說清楚；再者，依照蕭景田的資力和人脈，士院以800萬元准予交保，是否足以確保後續偵查和審判，也有詳加研求必要。

高院認為士院裁定既有未盡之處，就該撤銷原裁定，為兼顧蕭的審級利益，發回更裁。本件不得再抗告。

去年九合一選舉前，情資顯示樁腳向台北市士林、北投區多名里長現金買票，要求替市議員候選人林杏兒拉票，里長拿到這筆現金，完全不敢動用。選後林杏兒當選為新科議員，檢方掌握蕭景田疑似出資者，並透過士林北投區黨部執行長曾繁川，向里長現金買票，金額從6千至1萬元不等。

去年底，檢調搜索蕭位在彰化住處，蕭翻牆逃逸，曾繁川複訊後遭聲押，法院裁定5萬元交保。檢方去年底陸續約談20多名里長作證，林杏兒去年底也以證人身分到案說明，否認涉及賄選，並強調有人說蕭景田是她「乾爹」，但兩人只是黨內同志關係，希望檢舉人不要利用司法進行抹黑。

士檢去年12月29日中午發布通緝逃亡的蕭景田，隔天30日依掌握的事證，向士林地方法院對林杏兒提出民事當選無效之訴。

國民黨前中常委蕭景田獲士林地方法院裁准800萬具保，檢方抗告，台灣高等法院今撤銷原裁定、發回更裁。聯合報系資料照
國民黨前中常委蕭景田獲士林地方法院裁准800萬具保，檢方抗告，台灣高等法院今撤銷原裁定、發回更裁。聯合報系資料照

蕭景田 林杏兒 賄選

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