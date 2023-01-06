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工廠負責人欠10萬罰鍰 新北分署幫賣新沙發度難關

中央社／ 新北6日電

新北某沙發工廠日前失火，負責人力求東山再起，卻因繳不出新台幣10萬元罰鍰忍痛歇業，並提供12組新沙發給新北分署變賣，新北分署也動員協助銷售，9日至13日在新北分署12樓拍賣。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞稿表示，新北市樹林區某沙發工廠在民國110年10月因非法僱用2名越南籍移工從事車縫沙發布工作，遭新北市政府勞工局查獲後，依違反就業服務法規定裁罰15萬元，去年6月間移送新北分署執行。

負責人去年11月到案後無奈地說，之前工廠失火，廠房和機具都被大火燒燬，他好不容易向銀行貸款並重建廠房與機具，但沙發師傅卻突然無故曠職，因擔心無法如期出貨，才會臨時僱用2名越南籍移工，沒想到因此被罰。

負責人還說，近2年來因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，收入頓減，正在咬牙苦撐。

新北分署審核負責人的經濟狀況後，同意他當天先繳5萬元，剩下10萬元自去年12月起分5期繳納，每期繳2萬元。

負責人去年12月又向書記官說，最近訂單大減，先前存貨又賣不出去，已沒錢繳12月的款項，只能忍痛暫時歇業，希望把庫存全部的新沙發交給新北分署以成本價變賣，賣多少算多少，清償罰鍰後如果有剩再給他，他將重新出發。

新北分署為了協助他度過難關，決定動員幫忙銷售庫存沙發，今年1月9日至1月13日每天上午10時至下午3時在新北分署12樓拍賣室販售，並由書記官及執行員充當銷售員，賣完為止；這也是新北分署首次幫忙賣沙發。

新北分署說，12組沙發中有11組為3人或4人座，每組售價為1萬5000元至2萬5000元不等，另1組單人座售價8500元，材質為半牛皮或貓抓皮，坐臥舒適，都遠低於市價，可刷卡。

新北分署表示，雙北地區可提供運送服務，電梯大樓酌收運費2000元，非電梯大樓則每層樓再酌收搬運費300元。

電梯 庫存

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