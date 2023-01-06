更生人創業規模更勝以往 全台100多攤組成年貨大街

更生人就業不易，台灣更生保護會提供就業貸款及輔導，協助更生人自食其力創業，今選在過年前於台中舉辦「更馨生年貨大街」，總共136個特色攤位規模是往年最大，更保董事長、台高檢檢察長張斗輝說，要讓更生人、馨生人努力被看到，他也提到犯罪被害人保護法修正最快下周三讀通過。

張斗輝說，今年的年貨大街規模是歷年來最盛大，包括全台各地更生人創業的小吃、糕點、咖啡、農產品等總共136攤，其中有21攤則是犯罪被害人保護協會，今天活動希望讓他們努力被看到，同時增加產品能見度，讓更生人、馨生人都能走出人生低谷。

張斗輝致詞時也提到，犯罪被害人權益保障法修正案經立法院協商，預計最快下周就能三讀通過，對於犯保業務是一大好消息。

法務部長蔡清祥表示，犯保、更保及觀護人等三會奉獻協助更生、馨生人，法務部也透過家庭援助計畫協助更生人修復家庭關係、融入社會；另包括檢察總長刑泰釗、全台各地檢署檢察長，以及行政院政務委員林萬億都到場參加場面盛大。