更生人創業規模更勝以往 全台100多攤組成年貨大街
更生人就業不易，台灣更生保護會提供就業貸款及輔導，協助更生人自食其力創業，今選在過年前於台中舉辦「更馨生年貨大街」，總共136個特色攤位規模是往年最大，更保董事長、台高檢檢察長張斗輝說，要讓更生人、馨生人努力被看到，他也提到犯罪被害人保護法修正最快下周三讀通過。
張斗輝說，今年的年貨大街規模是歷年來最盛大，包括全台各地更生人創業的小吃、糕點、咖啡、農產品等總共136攤，其中有21攤則是犯罪被害人保護協會，今天活動希望讓他們努力被看到，同時增加產品能見度，讓更生人、馨生人都能走出人生低谷。
張斗輝致詞時也提到，犯罪被害人權益保障法修正案經立法院協商，預計最快下周就能三讀通過，對於犯保業務是一大好消息。
法務部長蔡清祥表示，犯保、更保及觀護人等三會奉獻協助更生、馨生人，法務部也透過家庭援助計畫協助更生人修復家庭關係、融入社會；另包括檢察總長刑泰釗、全台各地檢署檢察長，以及行政院政務委員林萬億都到場參加場面盛大。
更保總會也提到，這次選在台中市西屯區市政路、龍富路口廣場舉辦年貨大家，場地是由更生保護會台中分會主委廖學從提供萬坪以上場地並製作廣告，才能力邀全台超過100家更生人創業產品到場擺攤。
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