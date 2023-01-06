羅志明等人涉共諜案獲交保 雄檢提抗告
台灣團結聯盟（台聯）前立委羅志明涉嫌牽線退役將領，至大陸接受陸方招待，回台發展組織，他與海軍退役少將夏復翔，被檢方指控涉違反國家安全法聲押禁見，但高雄地方法院昨晚裁定羅、夏各以20萬、15萬元交保，雄檢今天下午決定抗告。
羅志明在2002年至2008年因獲台聯提名，當選2屆立委，曾代表台聯參選高雄市長落選，2012年轉投國民黨參選屏東縣立委再落選，便淡出政壇，曾任台鹽廈門子公司董事長，目前為元復土地開發公司董事長。
檢調調查，羅志明在大陸經商，結識對岸政經人士，陸方藉由他在台接觸退役將領，他便找上曾官拜海軍司令部少將政戰副主任的夏復翔，牽線為夏帶親友到大陸接受招待，與陸方相關單位接觸，回台後再尋覓其他退役將領赴陸旅遊，接受陸方統戰等部門落地招待，2013年起疑在台發展組織。
檢調布線多年，前天兵分多路在台北、台中、高雄搜索，帶回羅志明、夏復翔和另3名退役將領，以及赴陸受招待的親友共21人。羅、夏兩人否認助陸發展組織。
檢方複訊後，向法院聲押羅、夏2人，另諭知退役中將徐忠國10萬元交保、夏妻5萬元交保，羅志明前助理列被告請回，其餘列證人。但高雄地方法院認為全案發生在2013年至2019年，相關證物已查扣，沒有必要羈押羅、夏，諭知羅、夏分別以20萬元、15萬元交保。
雄檢今天下午表示，不服高雄地院的裁定，決定將提相關理由，向高雄高分院提出抗告。
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