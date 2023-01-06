新北警貪走9民眾遺失現金逾3萬元 貪汙、偽造文書起訴

三峽警分局鄭姓警員利用職務之便貪走民眾遺失現金共3萬餘，被檢方依偽造文書、貪汙治罪條例起訴。圖／三峽分局提供 原服務於新北市三峽警分局鶯歌分駐所的鄭姓警員，利用職務之便貪走9名民眾遺失的現金共3萬餘元，還偽造民眾簽名裝作有人領回，更騙同事「錢包有人來領，我幫你處理」，被依貪汙治罪條例、偽造文書等罪起訴。

檢方調查，鄭員自前年5月15起，陸續趁進行值班勤務時開啟保管拾得遺失物的櫃子取走民眾遺失的現金，並隨便編寫民眾姓名，或是利用曾經手辦理的案件民眾姓名，偽造簽名裝作民眾已將遺失現金領回的假象。

鄭員還向受理錢包遺失的同事傳訊謊稱「錢包有人來領了，我幫你發還」，經統計，鄭共拿走9名民眾遺失現金一共3萬餘元，單筆金額從數百元到上千元都有，直到三峽警分局因另外發生刑事小隊長貪走遺失物被查獲，督察自清發現鄭員行為有異，主動移送地檢署偵辦。

偵查時，鄭員坦承犯行，檢方依8罪偽造公文書、9罪貪汙治罪條例侵占職務上持有之非公用私有財物罪起訴鄭員，鄭員也在事發後主動請辭。