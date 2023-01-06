阿伯稱沒喝拒酒測罰12萬 屏東分署去年收1226萬酒駕罰款

屏東分署書記官耐心勸導義務人可另提行政救濟。圖／屏東分署提供 屏東縣里港鄉一名阿伯前年9月開小貨車遭警察攔檢，拒絕酒測，監理站對他開罰12萬元，阿伯遲未繳罰單，全案去年移送法務部行政執行署屏東分署執行。分署受理後著手調查義務人名下財產，阿伯還有一幢透天厝，並坐擁千坪農地，分署查封透天厝後，這名阿伯繳清罰款，並繼續主張他未喝酒開單很冤往。

屏東分署強力執行酒駕案件1年來，共370名義務人繳清或繳納部分款項，為國庫收回1226萬元酒駕罰款。

屏東分署指出，這名阿伯收到分署查封公文，到分署向書記官表示當天未喝酒，被開罰單很冤枉，他是臨時工收入微薄，且每月還要繳納銀行貸款，希望辦理分期2年內把罰單繳完，分署同意其申請，阿伯當場先繳納5000元。

這名阿伯回家後持續打電話向分署執行人員訴苦，堅稱當天沒喝酒，被開酒駕罰單實在很不甘心，書記官耐心傾聽後答覆阿伯若對被罰不服氣，可以向原開立罰單的移送機關提行政救濟，但是救濟或訴訟期間分署依法不停止執行，阿伯仍要繼續按期繳納罰單，否則分署可能會拍賣其不動產。

幾天後，阿伯就帶著現金到分署繳清原本還有1年11個月的分期款，分署也迅速塗銷不動產查封登記。

屏東分署表示，所有的案件都是按原裁罰機關處罰的金額執行，民眾對為何被裁罰或處罰金額有意見時，最好一收到罰單就趕緊照處分書上所說明的方式去提行政救濟，以保障自身權益。

屏東分署提醒，春節將至，尾牙團圓餐敘宴飲機會日增，酒駕零容忍，為防止酒駕肇事一再發生，酒後切勿開車，避免傷人傷己，對於酒駕案件分署必定徹底執行，以守護用路人的交通安全。