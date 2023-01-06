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羅志明涉共諜案耍特權走管制區離開 高雄地院說話了

聯合報／ 記者林保光／即時報導

羅志明（右）、夏復翔（左）涉共諜案，昨晚獲交保後，由法警引導穿越法院管制區離開。記者張議晨／攝影
羅志明（右）、夏復翔（左）涉共諜案，昨晚獲交保後，由法警引導穿越法院管制區離開。記者張議晨／攝影
前台灣團結聯盟（台聯黨）立委羅志明、海軍退役少將夏復翔涉共諜案，昨晚2人獲交保後，由法警引導，穿過高雄地方法院管制區離開，被指2人「獲特權」引導，刻意躲避媒體。高雄地方法院今天表示「誤會」、「與事實不符」。

高雄地方法院副發言人蔡書瑜表示，昨晚間7時30分，羅、夏經裁定交保，由家屬辦理交保程序完畢後，即經釋放，並由法警引導自地下1樓羈押室，經過靠高雄市前金區市中一路的法警室離開，與向來處理人犯交保後釋放的作業流程相符。

蔡書瑜表示，因當時已是下班時間，被告要從河東路大門離開，必須經過管制門，所以由法警引導；高雄地方法院雖然有兩個門，但大門是在河東路，媒體報導大門在市中一路，才誤會被告是耍特權從後門離開，與事實不符。

羅志明涉嫌牽線退役將領至大陸接受陸方招待，回台發展組織，涉案最高層級是海軍退役少將夏復翔，檢調前天兵分多路南北同步搜索、約談21人。羅、夏2人涉違反國家安全法，有串、滅證之虞，經雄檢向法院聲請羈押禁見，高雄地院裁定羅、夏各以20萬、15萬元交保，限制住居、出境、出海，不得接觸未到案證人。

羅、夏2人昨晚經家人辦交保，羅妻頻頻詢問法警有無其他通道，要閃躲媒體，法院同意羅妻請求，由法警引導，穿過雄院層層管制區，從法院河東路大門離開，令守候在法院市中一路的媒體指「耍特權」。當時羅頻說「謝謝」，迴避媒體相關提問，夏則以外套遮掩，一言不發，全程低頭。

羅志明

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