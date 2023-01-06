國民黨前中常委蕭景田涉買票800萬交保 檢抗告高院收案

國民黨前中常委蕭景田涉嫌現金買票，檢調搜索時還翻牆逃亡，遭通緝後到案，士林地方法院1月3日裁定800萬元交保，檢方認為蕭畏罪避刑，有逃亡或進一步串證滅證可能，認有羈押必要，提起抗告。台灣高等法院今表示已經收案。

去年九合一選舉前，情資顯示樁腳向台北市士林、北投區多名里長現金買票，要求替市議員候選人林杏兒拉票，里長拿到這筆現金，完全不敢動用。選後林杏兒當選為新科議員，檢方掌握蕭景田疑似出資者，並透過士林北投區黨部執行長曾繁川，向里長現金買票，金額從6千至1萬元不等。

去年底，檢調搜索蕭位在彰化住處，蕭翻牆逃逸，曾繁川複訊後遭聲押，法院裁定5萬元交保。檢方去年底陸續約談20多名里長作證，林杏兒去年底也以證人身分到案說明，否認涉及賄選，並強調有人說蕭景田是她「乾爹」，但兩人只是黨內同志關係，希望檢舉人不要利用司法進行抹黑。

士檢去年12月29日中午發布通緝逃亡的蕭景田，隔天30日依掌握的事證，向士林地方法院對林杏兒提出民事當選無效之訴。士檢主張蕭翻牆逃逸，經通緝歸案後供詞避重就輕，與卷內事證不符，且有實質影響證人的機會，顯有可能串證滅證，另參酌蕭景田工作、資歷等，認為蕭發現案情不利時，有規避審判或重罪執行逃亡可能。檢方認為本案有羈押原因和羈押必要性，蕭有逃亡及勾串滅證風險，並非具保800萬元所能除去，原裁定顯不當，依法提起抗告。