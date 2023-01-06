男賊狂偷9車觸媒轉換器 得手千元跨縣市被逮捕
雲林斗六最近發生多輛汽車觸媒轉換器遭竊案，警方成立專案小組鎖定一名可疑男子作案，連日追蹤，昨跨轄區在桃園市逮捕何姓犯嫌，除查獲1批作案工具，更在何男身上查獲毒品吸食器等，詢後依竊盜及毒品罪嫌移送法辦。
41歲何姓男子專挑斗六市較偏僻地點作案，他鎖定貨車或廂型車等底盤較高車輛後，利用深夜無人之際，鑽入目標車輛車底，以電鋸鋸斷排氣管，不到10分鐘得手觸媒轉換器，被害車主隔天開車發現車輛異常聲響，才驚覺汽車零件遭竊。
斗六警分局獲報成立專案小組查緝，鎖定何男使用車輛，連日以車追人，昨天下午在桃園市八德區趁何下車上廁所時，一擁而上將他逮捕。
據悉，何男剛搬來斗六地區居住沒多久，上月共偷9輛汽車的觸媒轉換器，經查，已變賣得手金額約2500元，警方在何男車上查獲1具汽車觸媒轉換器及犯案工具電鋸、電鑽、千斤頂等作案工具與毒品吸食器1組，全案依竊盜及毒品罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦。
代理分局長黃仁男表示，年關將近，竊嫌多利用深夜犯案，籲請民眾隨時注意身邊可疑人、事、物，若發現可疑，請撥打110或斗六警分局專線電話05-5322598報案。
一名修車廠業者表示，舊車的觸媒轉換器含有貴金屬，變賣後可煉金，尤其特定車款含金量更高，有中古商專門收購；不過新車的觸媒轉換器因環保法規，多改為陶瓷材質，失竊率比以往少。
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