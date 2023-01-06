快訊

高雄麵包師傅行刑式槍殺前妻男友、友人 判26年定讞

前駐美代表沈呂巡過世 享壽74歲

《英雄聯盟LOL》回家啦！原廠經營被讚畫質優「以前Garena有夠懶」 Mac靠3動作爽快玩

男賊狂偷9車觸媒轉換器 得手千元跨縣市被逮捕

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林斗六最近發生多輛汽車觸媒轉換器遭竊案，警方成立專案小組鎖定一名可疑男子作案，連日追蹤，昨跨轄區在桃園市逮捕何姓犯嫌，除查獲1批作案工具，更在何男身上查獲毒品吸食器等，詢後依竊盜及毒品罪嫌移送法辦。

41歲何姓男子專挑斗六市較偏僻地點作案，他鎖定貨車或廂型車等底盤較高車輛後，利用深夜無人之際，鑽入目標車輛車底，以電鋸鋸斷排氣管，不到10分鐘得手觸媒轉換器，被害車主隔天開車發現車輛異常聲響，才驚覺汽車零件遭竊。

斗六警分局獲報成立專案小組查緝，鎖定何男使用車輛，連日以車追人，昨天下午在桃園市八德區趁何下車上廁所時，一擁而上將他逮捕。

據悉，何男剛搬來斗六地區居住沒多久，上月共偷9輛汽車的觸媒轉換器，經查，已變賣得手金額約2500元，警方在何男車上查獲1具汽車觸媒轉換器及犯案工具電鋸、電鑽、千斤頂等作案工具與毒品吸食器1組，全案依竊盜及毒品罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦。

代理分局長黃仁男表示，年關將近，竊嫌多利用深夜犯案，籲請民眾隨時注意身邊可疑人、事、物，若發現可疑，請撥打110或斗六警分局專線電話05-5322598報案。

一名修車廠業者表示，舊車的觸媒轉換器含有貴金屬，變賣後可煉金，尤其特定車款含金量更高，有中古商專門收購；不過新車的觸媒轉換器因環保法規，多改為陶瓷材質，失竊率比以往少。

雲林警方在何姓男子車上查獲1批作案工具及毒品吸食器等贓證物。記者陳苡葳／翻攝
雲林警方在何姓男子車上查獲1批作案工具及毒品吸食器等贓證物。記者陳苡葳／翻攝
一名何姓男子在雲林斗六地區偷竊9輛汽車的觸媒轉換器，昨在桃園市遭警方逮捕。記者陳苡葳／翻攝
一名何姓男子在雲林斗六地區偷竊9輛汽車的觸媒轉換器，昨在桃園市遭警方逮捕。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六警分局昨跨轄在桃園市逮捕何姓男子。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六警分局昨跨轄在桃園市逮捕何姓男子。記者陳苡葳／翻攝

斗六 毒品 桃園

延伸閱讀

他自稱有槍恐嚇斷手腳注射毒品硬要嘿咻 少女崩潰撞牆自殘也沒用

經典賽／熱身賽球場新竹改斗六 中華隊集訓不衝突

影／無照開車、牌註銷 他見警攔加速狂逃仍被逮

影／男子擁槍持毒心虛狂奔 跑到摔斷腿仍被警逮

相關新聞

高雄麵包師傅行刑式槍殺前妻男友、友人 判26年定讞

高雄市麵包師傅方進祥前年欲找前妻談判房產問題，開槍殺死前妻的吳姓男友、劉姓友人，死者家屬請求判處死刑，但一、二審考量他罹...

獨／台中超跑惡煞6度延押到滿 張敦量確定得在「牢中過年」

台中瑪莎拉蒂3煞痛毆男大生案主嫌張敦量收押1年多，台中地院3日開延押庭，張再次請求交保，其辯護人也主張無串、滅證可能；台...

男賊狂偷9車觸媒轉換器 得手千元跨縣市被逮捕

雲林斗六最近發生多輛汽車觸媒轉換器遭竊案，警方成立專案小組鎖定一名可疑男子作案，連日追蹤，昨跨轄區在桃園市逮捕何姓犯嫌，...

台南開發公司欠稅317萬元 資金流向不明負責人被管收

台南新營區某開發有限公司滯欠107年度營利事業所得稅及其罰鍰等約317萬元，經南區國稅局移送行政執行署台南分署強制執行，...

慣竊偷專櫃服飾聲稱有病控制不住 法官打臉判拘

高雄詹姓男子今年4月到義大購物商場購物時，趁專櫃人員不注意，偷走2件市價5800元的上衣，事後遭店家發現報警，詹男辯因患...

龍龍「炎上事件」遭經紀公司解約 她打官司討工作報酬結果曝光！

脫口秀演員「龍龍」（本名林千聿）去年指控遭薩泰爾娛樂班底「老K」言語霸凌，之後改口稱自己記錯了，最後經紀公司星雨國際和她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。