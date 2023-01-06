高雄麵包師傅行刑式槍殺前妻男友、友人 判26年定讞

麵包師傅方進祥槍殺前妻2名友人，最高法院依殺人等罪判刑26年定讞。本報記者／翻攝 高雄市麵包師傅方進祥前年欲找前妻談判房產問題，開槍殺死前妻的吳姓男友、劉姓友人，死者家屬請求判處死刑，但一、二審考量他罹患扁桃腺癌，且服刑後也屬垂暮之年，再犯風險不高，依殺人等罪判刑26年，褫奪公權10年，最高法院駁回上訴而定讞。

方和前妻多次因房產發生爭吵，前妻事後也申請保護令，方仍多次違反保護令騷擾、接觸前妻。方2021年3月7日下午5時許，騎機車到土地公廟找前妻討論房地產所有權，出言辱罵前妻，但未獲理會。

方負氣回家，但心有不甘，飲用高粱酒、攜帶槍彈再度找前妻談判，被吳姓男友阻止、毆打，他近距離朝吳連開6槍，導致吳多處臟器破裂、骨折，大量血胸致死。

前妻見狀跑到劉姓友人的練歌場鎖門躲避，方持槍追上前，見劉站在練歌場旁，認為劉有意衝向自己，也開5槍打死劉，方犯後騎車逃離現場，檢方認為方無視保護令，早有預謀殺人且殺意甚堅，依殺人罪起訴，建請法院判處死刑。

方否認有殺人否認有殺人直接故意，供稱帶槍到場，只是預防如果有人動手，就要拿出來嚇對方，是吳先動手打人，他才會開槍，至於劉則是衝向自己，他嚇到了才會開槍。

法院傳喚方和前妻的4名子女、胞弟作證，認為方與前妻離婚後仍同居10多年，全案起因是方擔心登記在前妻名下房產遭處分，希望過戶至子女名下，但前妻都未理會，甚至遭吳、劉等人阻止，情緒憂鬱又過度飲酒，才鑄成殺機。

法院認為，雖然死者家屬請求判死刑，但方罹患扁桃腺癌，需要接受化療，也因殺人而心情難過，還知省思自身行為，有透過矯正教化遷善可能，另外案發時方已65歲，服刑後縱有假釋機會，也到垂暮之年，再犯風險機率不高，一、二審依槍砲、殺人等5罪判26年徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。