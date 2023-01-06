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台南開發公司欠稅317萬元 資金流向不明負責人被管收
台南新營區某開發有限公司滯欠107年度營利事業所得稅及其罰鍰等約317萬元，經南區國稅局移送行政執行署台南分署強制執行，發現陳姓負責人不但挪用公款另設新公司，且出售該公司不動產高達5千多萬元，資金流向不明，昨天通知陳男到場，向台南地院聲請准予管收。
台南分署指出，該開發有限公司滯欠107年度營利事業所得稅及其罰鍰，自2019年起經南區國稅局新營分局移送台南分署強制執行，尚欠317萬1059元。
行政執行官林家禾調查發現，2019年間該公司有多達271萬餘元的銀行資金，遭38歲陳姓負責人挪用於個人、他新設公司及胞弟所設立商號等，執行官訊問其流向時，他僅憑印象回覆，無法提出相關證明。
不過，執行官追查出該公司於2018年間出售位在新營區的不動產給第三人公司，買賣價金高達5千多萬元，價金陸續支付至2019年6月，但支付價金的本票、支票所涉及的資金流向不明。
經執行官向第三人公司查證，發現陳男另設新公司向其借錢，才將該公司土地及建物所有權移轉抵債。
台南分署昨天通知陳男到場，訊問後，認他「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，當場留置，並向台南地院聲請管收，法官裁定准予管收。
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