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慣竊偷專櫃服飾聲稱有病控制不住 法官打臉判拘
高雄詹姓男子今年4月到義大購物商場購物時，趁專櫃人員不注意，偷走2件市價5800元的上衣，事後遭店家發現報警，詹男辯因患有控制障礙症，才行竊並非刻意要偷；但法官認為，他當下能挑自己要的商品，又知逃離現場，且事後也沒主動歸還，並不採信的說詞，將他依法判處拘役30天。
判決指出，詹男今年4月5日晚上6時52分許，前往義大購物商場服飾專櫃，趁無人注意時，偷走2件市價5800元白色條紋短袖上衣，事後專櫃發現遭竊，報警處理，並調閱監視器，得知竊嫌身分。
事後，警方循線找到詹男，他雖坦承犯行，但辯稱，是因為得了控制障礙症的疾病，不是刻意要偷東西。警詢後，將他依法函送，後由檢方依竊盜罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。
審理期間，詹男提出患有衝動控制障礙症診斷證明，但法官認為，他行竊時能挑選要拿取的商品，還知立刻逃離現場，以免被發現，並未因疾病導致有不能辨識行為，或欠缺辨識行為的能力，此外，事後發現行竊，也未主動歸還商品，因此不採信辯詞。
此外，調閱前勘紀錄，詹男過去有多次竊盜前科，雖否認犯行，但考量已與店家達成和解，並給付6000元和解金；經地院審理，將他依竊盜罪處拘役30天，得易科罰金，全案仍可上訴。
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