快訊

高雄麵包師傅行刑式槍殺前妻男友、友人 判26年定讞

前駐美代表沈呂巡過世 享壽74歲

《英雄聯盟LOL》回家啦！原廠經營被讚畫質優「以前Garena有夠懶」 Mac靠3動作爽快玩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龍龍「炎上事件」遭經紀公司解約 她打官司討工作報酬結果曝光！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

脫口秀演員「龍龍」（本名林千聿）去年指控遭薩泰爾娛樂班底「老K」言語霸凌，之後改口稱自己記錯了，最後經紀公司星雨國際和她解約，她提告請求星雨國際給付報酬，台北地方法院判星雨國際應給付龍龍33萬8860元，可上訴。

龍龍去年9月底指控老K在薩泰爾娛樂的脫口秀節目「炎上BURN」言語霸凌，希望能取得老K道歉，起初同公司師姐「雞排妹」鄭家純（本名鄭采勻）力挺；未料事件延燒多時，雞排妹開直播「屠龍」，指龍龍假哭且經紀公司已終止合約，龍龍最終發文道歉，稱自己記錯了。

龍龍提告主張，她為了拓展演藝事業，2021年7月26日和星雨國際公司簽訂專屬藝人全經紀合約，雙方約定由公司替她安排工作，並先向廠商洽領工作報酬，之後扣除雙方代墊費用後，再結算她應得的報酬。

龍龍認為，她2021年10月20日發函和公司終止契約，但她已經完成多項工作，要求公司應給付她應得的演藝報酬共56萬餘元。

星雨國際指出，僅爭執「網紅校園租屋講座」這項工作，認為龍龍沒有依約協助修本、後續排戲、支付演員費和腳本費，因此不得請求報酬，其餘工作則沒有意見，同意龍龍的請求。

法院根據相關對話紀錄，認為龍龍在「網紅校園租屋講座」沒有完成支付演員費和寫本費的義務，請求工作報酬無理由，判星雨國際應給付龍龍33萬餘元。

龍龍。圖／聯合報系資料照片
龍龍。圖／聯合報系資料照片
脫口秀演員龍龍。圖／摘自臉書
脫口秀演員龍龍。圖／摘自臉書

網紅 雞排

延伸閱讀

政府「還稅於民」對象、金額挨轟　鄭家純：巨嬰永遠不會滿足

戶外口罩鬆綁　鄭家純揭「日本9成9路人戴口罩」原因

鄭家純同框黃敏惠遭綠支持者出征 怒回嗆：9月就說民進黨會輸很慘

蔡其昌選前之夜神秘嘉賓登場 「雞排妹」鄭家純：台中4年來變化都是負面

相關新聞

獨／台中超跑惡煞6度延押到滿 張敦量確定得在「牢中過年」

台中瑪莎拉蒂3煞痛毆男大生案主嫌張敦量收押1年多，台中地院3日開延押庭，張再次請求交保，其辯護人也主張無串、滅證可能；台...

3部落哥哥涉性侵返鄉女青年…1人還選上代表 屏檢起訴

屏東縣某原鄉返鄉女青年20多歲小音（化名）去年11月初在她臉書公開沉重痛描述，她在去年父親節遭三名「部落哥哥」侵害，其中...

新店「國賓大苑」爆官商勾結 偽造使用建照首度曝光

新店碧潭附近的「國賓大苑」在申請建照過程爆官商勾結。檢方查出，興富發集團旗下的潤隆建設，向新北市工務局申請建照變更，但該...

「購物站天后」炒股海削3千萬 張雅琍80萬交保

號稱「購物站天后」的寶得利集團總裁張雅琍，被控結合股市作手、金主籌組炒股集團，兩年內分兩波炒作自家公司股票，不法獲利30...

台南開發公司欠稅317萬元 資金流向不明負責人被管收

台南新營區某開發有限公司滯欠107年度營利事業所得稅及其罰鍰等約317萬元，經南區國稅局移送行政執行署台南分署強制執行，...

慣竊偷專櫃服飾聲稱有病控制不住 法官打臉判拘

高雄詹姓男子今年4月到義大購物商場購物時，趁專櫃人員不注意，偷走2件市價5800元的上衣，事後遭店家發現報警，詹男辯因患...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。