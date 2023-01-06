龍龍「炎上事件」遭經紀公司解約 她打官司討工作報酬結果曝光！

脫口秀演員「龍龍」（本名林千聿）去年指控遭薩泰爾娛樂班底「老K」言語霸凌，之後改口稱自己記錯了，最後經紀公司星雨國際和她解約，她提告請求星雨國際給付報酬，台北地方法院判星雨國際應給付龍龍33萬8860元，可上訴。

龍龍去年9月底指控老K在薩泰爾娛樂的脫口秀節目「炎上BURN」言語霸凌，希望能取得老K道歉，起初同公司師姐「雞排妹」鄭家純（本名鄭采勻）力挺；未料事件延燒多時，雞排妹開直播「屠龍」，指龍龍假哭且經紀公司已終止合約，龍龍最終發文道歉，稱自己記錯了。

龍龍提告主張，她為了拓展演藝事業，2021年7月26日和星雨國際公司簽訂專屬藝人全經紀合約，雙方約定由公司替她安排工作，並先向廠商洽領工作報酬，之後扣除雙方代墊費用後，再結算她應得的報酬。

龍龍認為，她2021年10月20日發函和公司終止契約，但她已經完成多項工作，要求公司應給付她應得的演藝報酬共56萬餘元。

星雨國際指出，僅爭執「網紅校園租屋講座」這項工作，認為龍龍沒有依約協助修本、後續排戲、支付演員費和腳本費，因此不得請求報酬，其餘工作則沒有意見，同意龍龍的請求。