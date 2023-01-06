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美髮師趁沙龍店「公休日」邀學妹來店護髮 襲胸判緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

張姓髮型設計師趁幫國中學妹護髮時自後方摸胸，被訴強制猥褻罪，張認罪，與學妹談和解，台北地院審理，判張有期徒刑8月，緩刑3年，緩刑期內付保護管束，接受法治教育課程3場次。可上訴。

張與被害人是國中時的學長、學妹，交情普通，2人國中畢業後，僅在IG上偶爾有聯繫。

被害學妹透過IG得知張在台北市某沙龍公司擔任美髮設計師，在張邀約下，2020年5月17日前往沙龍燙髮，並指定張為設計師，燙髮完畢，張邀約學妹隔天可以再為她護髮。

檢察官指控，被害學妹隔天到沙龍請張提供護髮服務，不過，到場時，發現沙龍店當天是公休日，店內僅有張在，因為信賴張，還是留在店內做護髮。

坐定不久，張先突然自後方大力環抱被害人，以右手碰觸被害人的右胸，被害人遭受驚嚇往前閃躲，張繼續幫她吹整頭髮，再次伸手並握住被害人的右胸，也伸手摸她的左胸。

被害人因與張獨處一室，為免激怒對方，故作鎮定，離開店內後報警，檢警偵辦，張認罪，被依強制猥褻罪起訴，法院審理，張認罪。

張姓髮型設計師趁幫國中學妹護髮時自後方摸胸，被訴強制猥褻。示意圖。本報資料照片
張姓髮型設計師趁幫國中學妹護髮時自後方摸胸，被訴強制猥褻。示意圖。本報資料照片

猥褻 頭髮

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