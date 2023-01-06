朱國榮炒股案開庭 遇泰山自救會員工抗議「惡意併購」

國寶集團總裁朱國榮被控在2011至2013年間，利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，待成功拉抬股價，再倒貨給國寶人壽，藉此坑殺散戶，檢方依證券交易法起訴，朱一審被依高買證券罪判15年徒刑。台灣高等法院今審理，但在高院門口等候朱的卻是泰山自救會的員工，他們高舉「拒絕惡意併購」的標語，但朱一語未發。

泰山員工自救會成員表示龍邦惡意併購，員工們害怕「大圈仔」入主公司，質問朱國榮誰和龍邦真的懂食品業經營嗎？自救會成員指朱多次捲入炒股案，被控利用反對中信金併購台灣人壽，讓中信人壽用高價買下國寶集團擔保品亞洲廣場大樓2樓房產，又指示秘書在併購案重大訊息公告前，內線交易買賣台壽保股票套利1.8億元，一審重判12年4個月；朱國榮又被控利用人頭兩度炒作龍邦股票，坑殺散戶及套取公司資金，一審依違反證券交易法等罪判刑15年，這些炒股案都上訴二審。

自救會成員認為朱國榮惡意併購泰山公司，擔憂炒股案影響泰山的正派經營，今天因而到高院向朱國榮抗議，有人高喊「我愛泰山，泰山加油」。

因泰山公司派與市場派持續互嘴，泰山董事詹皓鈞連續發出公開信，影射龍邦母公司、國寶集團總朱國榮宛如「股市大圈仔」，龍邦去年12月30日發聲明，反駁詹皓鈞抹黑龍邦的言論。龍邦表示，近期詹家董事屢次公開以負面言詞如「集體沉淪」、「惡意併購」等攻擊龍邦公司及龍邦董事長，並以「唯利是圖」、「沾染強盜色彩的集團」影射龍邦，龍邦絕無縱容不法之理。