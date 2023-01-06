朱國榮炒股案開庭 遇泰山自救會員工抗議「惡意併購」
國寶集團總裁朱國榮被控在2011至2013年間，利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，待成功拉抬股價，再倒貨給國寶人壽，藉此坑殺散戶，檢方依證券交易法起訴，朱一審被依高買證券罪判15年徒刑。台灣高等法院今審理，但在高院門口等候朱的卻是泰山自救會的員工，他們高舉「拒絕惡意併購」的標語，但朱一語未發。
泰山員工自救會成員表示龍邦惡意併購，員工們害怕「大圈仔」入主公司，質問朱國榮誰和龍邦真的懂食品業經營嗎？自救會成員指朱多次捲入炒股案，被控利用反對中信金併購台灣人壽，讓中信人壽用高價買下國寶集團擔保品亞洲廣場大樓2樓房產，又指示秘書在併購案重大訊息公告前，內線交易買賣台壽保股票套利1.8億元，一審重判12年4個月；朱國榮又被控利用人頭兩度炒作龍邦股票，坑殺散戶及套取公司資金，一審依違反證券交易法等罪判刑15年，這些炒股案都上訴二審。
自救會成員認為朱國榮惡意併購泰山公司，擔憂炒股案影響泰山的正派經營，今天因而到高院向朱國榮抗議，有人高喊「我愛泰山，泰山加油」。
因泰山公司派與市場派持續互嘴，泰山董事詹皓鈞連續發出公開信，影射龍邦母公司、國寶集團總朱國榮宛如「股市大圈仔」，龍邦去年12月30日發聲明，反駁詹皓鈞抹黑龍邦的言論。龍邦表示，近期詹家董事屢次公開以負面言詞如「集體沉淪」、「惡意併購」等攻擊龍邦公司及龍邦董事長，並以「唯利是圖」、「沾染強盜色彩的集團」影射龍邦，龍邦絕無縱容不法之理。
朱國榮曾擔任國寶服務公司、福座開發公司、松崗資產管理公司、新新聞週刊、西湖渡假村等企業董事長，高院今天開的庭，一審台北地方法院認定朱利用國寶人壽公司的豐沛資金當炒作龍邦股價的籌碼，藉大肆收購龍邦權證的方式炒股，玩弄一般投資人於股掌之上，在案件的第一分析期間總合犯罪所得達6200萬元，第二分析期間總和犯罪所得則高達5億7400萬元，嚴重危害股票公開交易市場秩序。
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