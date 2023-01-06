獨／台中超跑惡煞6度延押到滿 張敦量確定得在「牢中過年」

台中瑪莎拉蒂3煞痛毆男大生案主嫌張敦量收押1年多，台中地院3日開延押庭，張再次請求交保，其辯護人也主張無串、滅證可能；台中地院合議庭4日評議後，仍認有羈押必要「第6度」裁定延押，等同將羈押至速審法期限15個月，張敦量除得在牢中過年，最遲3月24日期滿前才能出籠。

刑事妥速審判法第5條第2項規定，審判中之延長羈押，如所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或逾有期徒刑10年者，第一審、第二審以6次為限，第3審以一次為限；也就是說，法院從接押3月期限，之後每次延押都以2月為期，共可延押6次，期滿為3月加12月，共15月。

張敦量、李韋霖及陳勁豪等3人2021年11月7日駕駛瑪莎拉蒂和宋姓男大生車禍，竟朝他頭部痛毆引起社會軒然大波，檢方以張涉嫌殺人未遂罪，李、陳認定屬共犯。

檢方2021年12月24日起訴，移審法院裁定收押3個月，並2022年3月24日第1次延押，直到第5次延押期至今年1月24日將屆滿，法院3日下午提前開庭。

張敦量盼法官能給他具保停押的機會，張的辯護人律師林柏宏也說，張已被羈押1年多，本案相關證據調查完畢，張顯無串滅證可能，且馬上就要過年，希望法院考量讓他具保，並由張親自和被害人積極談和解賠償一事；公訴檢察官認為，原本延長羈押的理由、必要性均未消滅或改變。

法院合議庭4日評議後，仍認為張敦量有羈押必要，裁定他「第6度」延押，等同依速審法規定可能羈押至15個月期滿，最遲可羈押至3月24日。

法界分析，瑪莎拉蒂案本質並非複雜難審，但因社會矚目加上檢辯攻防，法院審理1年多仍停留在準備程序，辯方也多主張究竟有無構成殺人未遂、重傷害，且攸關之後宣判的實際刑期，是否超過羈押期間可能。