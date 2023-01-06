3部落哥哥涉性侵返鄉女青年…1人還選上代表 屏檢起訴

屏東縣某原鄉返鄉女青年20多歲小音（化名）去年11月初在她臉書公開沉重痛描述，她在去年父親節遭三名「部落哥哥」侵害，其中兩人還為人父親，檢警偵辦後，近期已將涉案3人依妨害性自主罪起訴，法院裁定續押，其中一人還選上鄉民代表。

起訴指出，去年8月7日晚間，三名部落哥哥與小音，在部落某卡拉OK喝酒、歡唱，三人與小音續攤，到小音家中客廳喝酒聊天，未料8日凌晨，三人中有兩人突然拉住小音的左右手臂，將小音拖行到客廳房間床上，這時小音不斷抵抗、喊叫「不要」，三人無視，接著，三人脫掉小音的衣服，對小音上下其手，以手指性侵小音得逞，事發後，小音心靈受創到醫院就診，醫院依法通報，全案展開偵辦。

檢方指出，事發後三人一再否認，飾詞卸責，且偵查過程中試圖勾串共犯、湮滅證據，認為三人仍有羈押必要，建請繼續羈押、禁止接見與通信。法院也裁定三人續押。