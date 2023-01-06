快訊

一張圖看高層極渦 鄭明典：現在維持明顯偏強狀態

1/6【早晨財經速解讀】 台股量放大 封關前最後一搏?

老公自清影片竟是「偷她手機」取得？小甜甜震驚：誰指使你說謊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3部落哥哥涉性侵返鄉女青年…1人還選上代表 屏檢起訴

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣某原鄉返鄉女青年20多歲小音（化名）去年11月初在她臉書公開沉重痛描述，她在去年父親節遭三名「部落哥哥」侵害，其中兩人還為人父親，檢警偵辦後，近期已將涉案3人依妨害性自主罪起訴，法院裁定續押，其中一人還選上鄉民代表。

起訴指出，去年8月7日晚間，三名部落哥哥與小音，在部落某卡拉OK喝酒、歡唱，三人與小音續攤，到小音家中客廳喝酒聊天，未料8日凌晨，三人中有兩人突然拉住小音的左右手臂，將小音拖行到客廳房間床上，這時小音不斷抵抗、喊叫「不要」，三人無視，接著，三人脫掉小音的衣服，對小音上下其手，以手指性侵小音得逞，事發後，小音心靈受創到醫院就診，醫院依法通報，全案展開偵辦。

檢方指出，事發後三人一再否認，飾詞卸責，且偵查過程中試圖勾串共犯、湮滅證據，認為三人仍有羈押必要，建請繼續羈押、禁止接見與通信。法院也裁定三人續押。

三人中有一人選上鄉民代表，由於還在羈押中，代表當選人無法宣誓就職，這名代表當選人最遲須在代表會第二次定期大會會期結束前宣誓，否則該職缺視同缺額，後續依該名代表當選人刑事案件判決進度，決定是否遞補。代表會第二個定期大會通常在今年度下半年度舉行。

屏東原鄉返鄉女青年小音（化名）遭3名部落哥哥伸狼爪，其中一人還當選鄉民代表，屏東地檢署近日將涉案3人依妨害性自主罪嫌起訴。圖為示意圖。圖／報系資料照
屏東原鄉返鄉女青年小音（化名）遭3名部落哥哥伸狼爪，其中一人還當選鄉民代表，屏東地檢署近日將涉案3人依妨害性自主罪嫌起訴。圖為示意圖。圖／報系資料照

屏東縣

延伸閱讀

他在交友軟體反串正妹約3P 播A片逼男網友吃藥性侵下場慘了

網球／WTA要求私下會晤彭帥 待問題解決才恢復中國賽事

性侵少女、女藝人外傭逍遙法外21年 闖空門大盜落網判26年8月

大馬16歲少女慘遭繼父性侵 警局報案又遭警性侵

相關新聞

3部落哥哥涉性侵返鄉女青年…1人還選上代表 屏檢起訴

屏東縣某原鄉返鄉女青年20多歲小音（化名）去年11月初在她臉書公開沉重痛描述，她在去年父親節遭三名「部落哥哥」侵害，其中...

新店「國賓大苑」爆官商勾結 偽造使用建照首度曝光

新店碧潭附近的「國賓大苑」在申請建照過程爆官商勾結。檢方查出，興富發集團旗下的潤隆建設，向新北市工務局申請建照變更，但該...

「購物站天后」炒股海削3千萬 張雅琍80萬交保

號稱「購物站天后」的寶得利集團總裁張雅琍，被控結合股市作手、金主籌組炒股集團，兩年內分兩波炒作自家公司股票，不法獲利30...

旅館變豪宅 圖利潤隆40.5億 5官商起訴

潤隆建設二○一一年於新北市新店推出水岸豪宅「國賓大苑」，涉嫌將旅館用地充當豪宅販售，台北地檢署查出，時任新北市工務局三名...

詐團黑吃黑 擄人埋屍3嫌收押

卅一歲陳姓男子上月廿九日在新竹縣竹北市連人帶車被押走，他半途打電話報案求救，警方追到台中沙鹿開十一槍仍被嫌犯逃脫，隔天在...

共諜案／前海軍少將夏復翔自奉儉樸 袍澤暱稱他叫「鯊魚皮」

海軍退役少將夏復翔是前海軍陸戰隊司令、警政署長羅張的女婿，家有美眷在華航工作。他過去在軍中有一個綽號叫「鯊魚皮」，因為他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。